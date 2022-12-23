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Vietjet возобновляет два рейса в РК
Возобновление двух маршрутов увеличивает общее количество рейсов Vietjet между Вьетнамом и РК до 12, что еще больше укрепляет его лидирующие позиции в сети рейсов Вьетнам- РК.
Всего за 5 часов полета, путешественники из Вьетнаме и РК могут легко добраться до своих любимых мест для отдыха, учебы, работы или посещения родственников по доступным ценам, особенно во время праздников в конце года и Лунного Нового года 2023.
Вице-президент Vietjet Нгуен Тхань Шон сказал: «Мы рады быть единственной авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы между Далатом, Кантхо и Сеулом в рамках экономящих деньги и время полетах. Прямые рейсы доставят пассажиров из Центрального нагорья Вьетнама и дельты Меконга в Сеул, известный пункт назначения в Азии и крупные транспортные узлы. В свою очередь, путешественники из РК и региона Северо-Восточной Азии теперь имеют больше возможностей для знакомства с романтическим городом Далат и цветущими реками Кантхо, одними из самых популярных мест во Вьетнаме».
На маршруте Далат - Сеул (Инчхон) будет 4 еженедельных обратных рейса каждый вторник, среду, субботу и воскресенье. Рейс вылетает из Далата в 17:10 и приземляется в Инчхоне в 23:55. Обратный рейс вылетает из Инчхона в 2:30 и прибывает в Далат в 5:50 (все по местному времени).
Между тем, пассажиры могут совершать три еженедельных обратных рейса из Кантхо в Сеул (Инчхон) каждый понедельник, четверг и пятницу. Рейс вылетает из Кантхо в 16:50 и приземляется в Инчхоне в 23:55. Обратный рейс вылетает из Инчхона в 2:30 и прибывает в Кантхо в 6:20 (все по местному времени).
При стоимости авиабилета всего 12 долл. США в одну сторону пассажиры могут легко забронировать билеты на официальном веб-сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air или в официальных билетных кассах и у агентов Vietjet по всему миру.
Vietjet обслуживает 8 прямых маршрутов из Ханоя, Хошимина, Дананга, Хайфона, Нячанга, Фукуока, Далата и Кантхо в Сеул, а также 4 прямых маршрута из Ханоя, Хошимина, Дананга и Нячанга в Пусан.
Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, применяя новейшие технологии ко всем видам деятельности и следуя тенденциям, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами на единственном в мире веб-сайте, посвященном оценке безопасности и продуктов, airratings.com и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии журнала Airfinance много лет подряд. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.