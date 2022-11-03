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Vietjet возобновляет два прямых маршрута из Хошимина и Ханоя в Гаосюн по специальным тарифам
Начиная с ноября, рейсы Vietjet из Ханоя и Хошимина доставят путешественников в Гаосюн, второй по величине город Тайваня, который располагает различными прекрасными туристическими достопримечательностями, включая оживленные ночные рынки и оживленный район залива. По маршруту Хошимин–Гаосюн выполняются 3 еженедельных рейса, а с 16 декабря количество рейсов увеличится до 4 в неделю. Сообщение между Ханоем и Гаосюном осуществляется 2 раза в неделю, а с 16 декабря увеличится до ежедневных рейсов.
Кроме того, пассажиры могут путешествовать из Ханоя, Хошимина в столицу Тайваня Тайбэй частыми рейсами в течение недели. Рейсы из Вьетнама в Тайчжун и Тайнань также возобновятся в ближайшее время, чтобы удовлетворить растущий спрос в преддверии Нового года и Лунного Нового года.
Клиенты могут купить билеты и совершить более чем 3-часовой перелет на Тайвань или наоборот с Тайваня, чтобы исследовать Вьетнам, по цене всего от 615.000 вьетнамских динаров в одну сторону (без учета налогов и сборов). Кроме того, акционные билеты можно приобрести каждый понедельник, применив код “HELLOVIETNAM” для получения скидки в размере 20% (без учета налогов и сборов) при бронировании билетов на международные маршруты на веб-сайте. www.vietjetair.com или в мобильном приложении Vietjet Air со временем полета до 18 сентября 2023 года (за исключением государственных праздников). Другие рекламные акции часто обновляются на веб-сайте авиакомпании, в приложении и на социальных платформах.
Тайвань всегда был излюбленным местом для вьетнамских туристов благодаря небольшому расстоянию, романтическим природным пейзажам, привлекательной кухне с уникальной уличной едой ночного рынка и разнообразию выбора для шоппинга. С другой стороны, в последние годы Вьетнам становится все более популярным направлением, привлекающим все больше путешественников по всему миру и регулярно получающим похвалы от ведущих мировых туристических журналов. Являясь крупнейшим перевозчиком, работающим между Тайванем и Вьетнамом с точки зрения пропускной способности, Vietjet с 2014 года перевезла миллионы путешественников между Вьетнамом и Тайванем для отдыха, бизнеса, работы и учебы по доступным тарифам и с удобным обслуживанием.
Тайвань отменил ограничения на въезд из-за COVID-19 и возобновил политику электронных виз для быстрого получения визы, в то время как международные путешественники также могут пользоваться полным режимом до пандемии, прибывая во Вьетнам.
Забронируйте билеты прямо сейчас, чтобы насладиться полетами с Vietjet на его новом и современном флоте, свежими и вкусными горячими блюдами, которые подаются преданными и дружелюбными бортпроводниками, а также другими услугами во время ваших незабываемых поездок по новым направлениям.
Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Уделяя особое внимание способности управлять затратами, эффективным операциям и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности в 7 звезд в 2018 и 2019 годах от единственного в мире веб-сайта по оценке безопасности и продуктов airlineratings.com и вошла в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операционной деятельности по версии журнала Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была признана лучшим лоукостером такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.