НОВОСТИ

Vietjet возвращается на рейсы Ханой – Кондао и Хошимин – Кондао

Vietjet обслуживает рейсы с частотой один круговой рейс в день. Самолёт вылетает из Хошимина в 11:00 и приземляется на Кондао в 11:40. В обратном направлении рейс отправляется с Кондао в 09:20 и прилетает в Хошимин в 10:05.

С 3 декабря авиакомпания Vietjet возобновила выполнение рейсов, связывающих Ханой и Хошимин с островом Кондао.

Vietjet обслуживает рейсы с частотой один круговой рейс в день. Самолёт вылетает из Хошимина в 11:00 и приземляется на Кондао в 11:40. В обратном направлении рейс отправляется с Кондао в 09:20 и прилетает в Хошимин в 10:05.

По маршруту Ханой – Кондао рейс вылетает из Ханоя в 06:45 и прибывает на Кондао в 08:55. Обратный рейс отправляется с Кондао в 12:05 и прилетает в Ханой в 14:20.

С 15 декабря частота рейсов увеличится до двух круговых рейсов в день.

Кондао считается идеальным направлением для любителей природы и тех, кто ищет спокойствие. Помимо зелёных лесов, прозрачного моря и неторопливого ритма жизни, остров хранит множество исторических памятников, позволяющих туристам глубже понять особый период истории страны.

ИЖВ/ВИА

