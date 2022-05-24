Vietjet вновь открывает рейсы между Сеулом и пляжными направлениями Вьетнама

Отмечая яркое лето и возвращение жизни на знаменитые райские пляжи Вьетнама, бюджетный перевозчик Vietjet официально возобновил рейсы, соединяющие Сеул и Нячанг, Фукуок и Хайфон.

Первый рейс обратно в Нячанг из Сеула 20 мая был встречен салютом из водометов, цветами и подарками, что свидетельствует о теплом гостеприимстве Вьетнама к посетителям.

Vietjet планирует возобновить рейсы из Сеула в Фукуок и Хайфон, и наоборот в мае этого года, увеличив общее количество маршрутов, связывающих Вьетнам и Республику Корея, до 6, учитывая, что две страны ожидают новую волну туристов с обеих сторон после того, как РК объявила о возобновлении действия краткосрочных туристических виз для иностранцев с 1 июня.

В настоящее время есть 3 рейса Нячанг-Сеул (Инчхон) туда и обратно в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Начиная с 21 мая Vietjet выполняет 5 рейсов туда и обратно между Фукуоком и Сеулом (Инчхон) по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейсы Хайфон-Сеул возобновятся 26 мая с 3 рейсами туда и обратно в неделю.

С начала 2022 года Vietjet впервые открыла маршруты, соединяющие Ханой, Хошимин и Дананг с РК, а также маршруты в пункты назначения в Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Индии, облегчая поездки не только для туристов, но также бизнесменов и инвесторов, вносящих вклад в экономическое развитие страны.