Vietjet вновь открывает авиамаршрут Ханой — Пусан (РК)

Vietjet Air A330. Источник: vietjetair.com

Первоначально Vietjet будет выполнять три обратных рейса в неделю по средам, пятницам и воскресеньям, которые с 12 июля будут выполняться ежедневно.

На этот рейс авиакомпания предложила беспрецедентную цену в 280.000 донгов (12 долларов США) без учета налогов и сборов.

Билеты доступны для продажи каждый день на веб-сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air, в Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam или в кассах и у официальных агентов. В частности, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub пассажиры могут получить бесплатную комиссию за оплату.

Помимо красивых пляжей с белым песком и очаровательных природных пейзажей, прибрежный город Пусан также является отличным местом для шоппинга со множеством современных и высококлассных торговых центров, таких как Lotte Dutty, Shinsegae Centurn или рыбный рынок Jagalchi.

Столица Ханой известна как «сердце» дружелюбного и гостеприимного Вьетнама, где пассажиры могут легко ощутить суету современного города, а также моменты упоения в мирном старом городе. Приехав в Ханой, пассажиры смогут ощущать красоту вьетнамской культуры, образа жизни и людей, познакомиться с уникальными и привлекательными особенностями ханойских блюд.

Обслуживая потребности в поездках, учебе и работе между Вьетнамом и РК, в ближайшее время Vietjet продолжит расширять свою сеть полетов в прибрежный город Пусан, соединяя с Нячангом и Данангом, приветствуя пассажиров на безопасных и комфортных рейсах, предлагая привлекательные тарифы на билеты с лучшим в мире современным парком самолетов, дружелюбным и преданным своему делу отрядом бортпроводников, свежие и горячие блюда и особенно уникальные культурные и художественные программы прямо на борту.

Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Благодаря улучшенному управлению затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet может предлагать экономичные и гибкие тарифы, а также разнообразные услуги.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами компании airratings.com, и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям в 2018 и 2019 годах по версии Airfinance Journal. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.