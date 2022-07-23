Vietjet будет эксплуатировать больше самолетов A330 с двигателями Rolls-Royce Trent-700

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Vietjet и Rolls-Royce подписали контракт на сумму 400 млн. долл. США на поставку двигателей Trent 700 и TotalCare®, технических и ремонтных услуг Rolls-Royce для двигателей до 10 самолетов A330.

Подписание сделки состоялось во время Международного авиасалона в Фарнборо в 2022 году в Великобритании.

Двигатель Trent 700, специально разработанный для этого самолета A330, широко известен своей выдающейся эффективностью и надежностью. Наработав более 65 млн. часов, Trent 700 предлагает авиакомпаниям надежность мирового класса с коэффициентом отправки 99,9%. Двигатель будет оптимизирован с помощью услуг TotalCare, что обеспечит повышенную доступность самолетов и эксплуатационную надежность для всего парка самолетов A330.

Юэн Макдональд, директор по работе с клиентами Rolls-Royce Civil Aerospace, сказал: «Мы рады подписать это соглашение об обслуживании с Vietjet, поскольку авиакомпания начинает эксплуатировать широкофюзеляжные самолеты и расширяет свою сеть за счет дальнемагистральных рейсов. Мы с нетерпением ждем возможности поддерживать их флот Trent 700 в течение многих лет».

Между тем, управляющий директор Vietjet Динь Вьет Фыонг заявил, что двигатели Trent 700, поддерживаемые услугами TotalCare, обеспечат технологический прорыв во флоте Vietjet, помогая улучшить дальность и качество полетов, тем самым повысить техническую надежность и эксплуатационную эффективность своих самолетов.

«Мы надеемся, что это партнерство с Rolls-Royce также будет способствовать развитию торговли между странами, делая межконтинентальные путешествия более удобными и экономичными в будущем», — сказал Фыонг.

Vietjet ввела в эксплуатацию свой первый самолет A330 в конце 2021 года и в настоящее время имеет в своем парке два A330. Авиакомпания продолжит расширять свой парк широкофюзеляжных самолетов, чтобы в ближайшее время лучше обслуживать расширяющуюся сеть международных рейсов.

Vietjet, известная как перевозчик нового поколения, не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, перевозчик предлагает возможности полетов с экономичными и гибкими тарифами, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте с рейтингом безопасности и продуктов airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям Журнала Airfinance в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



