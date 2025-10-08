Báo Ảnh Việt Nam

Vietcombank и Petrovietnam подписали кредитный договор более чем на 1 миллиард долларов США для газо-энергетического проекта блока Б – Омон

Во второй половине дня 7 октября в Ханое Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая корпорация (Petrovietnam) и Вьетнамский коммерческий банк внешней торговли (Vietcombank) подписали кредитный договор на сумму более 1 миллиарда долларов США для цепочки проектов по освоению газа в блоках Б&48/95, 52/97 и проекта газопровода блока Б – Омон.
  Заместитель генерального директора Vietcombank Нгуен Вьет Кыонг и заместитель генерального директора Petrovietnam Зыонг Ман Шон подписали кредитный договор по проектам блока Б – Омон в присутствии вице-премьера правительства Хо Дык Фока. Фото: Вьетнам+  
Это один из крупнейших кредитных договоров в энергетической отрасли и самый масштабный газовый проект во Вьетнаме, подтверждающий ведущую роль Vietcombank и активную позицию Petrovietnam в привлечении финансирования для ключевых национальных проектов. Кроме того, в условиях растущих трудностей с привлечением зарубежных кредитов для проектов в области ископаемого топлива, учитывая, что большинство международных финансовых институтов и зарубежных банков прекратили или ограничили финансирование нефтегазовых проектов, стратегическое сотрудничество между двумя ведущими финансово-промышленными компаниями страны крайне важно для успешного привлечения кредитных средств для проектов Petrovietnam. Процесс привлечения финансирования получил своевременное и тесное руководство и поддержку от Канцеляций Правительства, Госбанка Вьетнама и Министерства финансов.

Согласно подписанному кредитному договору, Vietcombank предоставляет долгосрочное и среднесрочное финансирование Petrovietnam для реализации двух проектов в верхней и средней частях цепочки проектов блока Б – Омон. Ранее, в марте 2024 года, Vietcombank и Petrovietnam подписали рамочное соглашение о привлечении финансирования для всей цепочки проектов, создав прочную основу для настоящего договора.

Во время мероприятия заместитель премьер-министра Хо Дык Фок отметил, что при очень больших общих инвестициях подписание кредитного договора является важным прорывным шагом в реализации проекта в духе Резолюции Политбюро №70-NQ/TW от 20 августа 2025 года о обеспечении национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года. Такие проекты, как цепочка блока Б – Омон, создадут крупный экономический прорыв и эффект домино, а также обеспечат национальную энергетическую безопасность для развития страны на новом уровне. Заместитель премьер-министра призвал Petrovietnam тесно сотрудничать с зарубежными и отечественными партнёрами, чтобы обеспечить соблюдение графика, качество, безопасность и максимальную эффективность проекта.

На церемонии подписания Президент Petrovietnam Ле Ман Хунг сообщил, что цепочка газо-энергетических проектов блока Б – Омон включает: проекты освоения газа в верхней части блоков Б&48/95 и 52/97; проект газопровода блока Б – Омон в средней части; а также четыре тепловые электростанции Омон в нижней части с общими инвестициями более 12 миллиардов долларов США. Газ с блока Б ожидается как стабильный и долгосрочный источник для газовой электростанции в дельте Меконга, что поможет снизить зависимость от импорта топлива, увеличить автономность и гибкость работы национальной энергетической системы Вьетнама, в соответствии с пересмотренным Планом развития электроэнергетики VIII и реализует обязательства правительства Вьетнама по энергетическому переходу и сокращению выбросов в духе COP26.

Это масштабный проект, требующий передовых технических, финансовых и управленческих стандартов — сбалансированности затрат, качества и высокого уровня техническо-коммерчески-финансовой координации и интеграции. Поэтому сегодняшнее кредитное соглашение на сумму около 1,03 миллиарда долларов США предназначено для реализации этапов верхней и средней части проекта. Это конкретный шаг, обеспечивающий своевременное и достаточное финансирование для ключевых этапов проекта, а также отражающий доверие кредитора к финансовым возможностям, управленческим способностям и эффективности инвестиций проекта.

Цепочка газо-энергетических проектов блока Б – Омон является ключевым национальным энергетическим проектом с участием инвесторов: Petrovietnam, Генеральная корпорация по разведке и добыче нефти и газа Вьетнама (PVEP), японской Mitsui Oil Exploration Co. (MOECO), тайской PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). Вьетнам владеет 70%, иностранные партнёры — 30% в рамках соглашения о разделе продукции (PSC) на этапе верхнего потока. После полного завершения проект блока Б – Омон способен значительно способствовать экономическому росту и государственным доходам, оцененным в 30 миллиардов долларов США за весь срок эксплуатации.

ВИА/ИЖВ

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре 2025 года увеличился на 0,42 %

Индекс потребительских цен (ИПЦ) во Вьетнаме в сентябре вырос на 0,42 % по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовало повышение цен на частные образовательные услуги, продукты питания и материалы для обслуживания жилья.
