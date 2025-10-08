НОВОСТИ
Vietcombank и Petrovietnam подписали кредитный договор более чем на 1 миллиард долларов США для газо-энергетического проекта блока Б – Омон
Согласно подписанному кредитному договору, Vietcombank предоставляет долгосрочное и среднесрочное финансирование Petrovietnam для реализации двух проектов в верхней и средней частях цепочки проектов блока Б – Омон. Ранее, в марте 2024 года, Vietcombank и Petrovietnam подписали рамочное соглашение о привлечении финансирования для всей цепочки проектов, создав прочную основу для настоящего договора.
Во время мероприятия заместитель премьер-министра Хо Дык Фок отметил, что при очень больших общих инвестициях подписание кредитного договора является важным прорывным шагом в реализации проекта в духе Резолюции Политбюро №70-NQ/TW от 20 августа 2025 года о обеспечении национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года. Такие проекты, как цепочка блока Б – Омон, создадут крупный экономический прорыв и эффект домино, а также обеспечат национальную энергетическую безопасность для развития страны на новом уровне. Заместитель премьер-министра призвал Petrovietnam тесно сотрудничать с зарубежными и отечественными партнёрами, чтобы обеспечить соблюдение графика, качество, безопасность и максимальную эффективность проекта.
На церемонии подписания Президент Petrovietnam Ле Ман Хунг сообщил, что цепочка газо-энергетических проектов блока Б – Омон включает: проекты освоения газа в верхней части блоков Б&48/95 и 52/97; проект газопровода блока Б – Омон в средней части; а также четыре тепловые электростанции Омон в нижней части с общими инвестициями более 12 миллиардов долларов США. Газ с блока Б ожидается как стабильный и долгосрочный источник для газовой электростанции в дельте Меконга, что поможет снизить зависимость от импорта топлива, увеличить автономность и гибкость работы национальной энергетической системы Вьетнама, в соответствии с пересмотренным Планом развития электроэнергетики VIII и реализует обязательства правительства Вьетнама по энергетическому переходу и сокращению выбросов в духе COP26.
Это масштабный проект, требующий передовых технических, финансовых и управленческих стандартов — сбалансированности затрат, качества и высокого уровня техническо-коммерчески-финансовой координации и интеграции. Поэтому сегодняшнее кредитное соглашение на сумму около 1,03 миллиарда долларов США предназначено для реализации этапов верхней и средней части проекта. Это конкретный шаг, обеспечивающий своевременное и достаточное финансирование для ключевых этапов проекта, а также отражающий доверие кредитора к финансовым возможностям, управленческим способностям и эффективности инвестиций проекта.
Цепочка газо-энергетических проектов блока Б – Омон является ключевым национальным энергетическим проектом с участием инвесторов: Petrovietnam, Генеральная корпорация по разведке и добыче нефти и газа Вьетнама (PVEP), японской Mitsui Oil Exploration Co. (MOECO), тайской PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). Вьетнам владеет 70%, иностранные партнёры — 30% в рамках соглашения о разделе продукции (PSC) на этапе верхнего потока. После полного завершения проект блока Б – Омон способен значительно способствовать экономическому росту и государственным доходам, оцененным в 30 миллиардов долларов США за весь срок эксплуатации.