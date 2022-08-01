Viejet сообщила о положительных результатах в первом полугодии 2022 г.

Поскольку спрос на внутренние и международные поездки уверенно восстанавливается, авиакомпания Vietjet (HoSE: VJC) сообщила о положительных результатах деятельности во втором квартале и первой половине 2022 года.

Во втором квартале года общий доход Vietjet от авиаперевозок достиг 11.355 млрд. донгов (примерно 488 млн. долл. США), увеличившись на 15% по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года, а прибыль после уплаты налогов составила 36 млрд. донгов (примерно 1,54 млн. долл. США). В частности, ее внутренняя выручка во 2 квартале подскочила более чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года с 53 внутренними маршрутами.

Консолидированная выручка Vietjet составила 11.590 млрд. донгов (около 499 млн. долл. США), а консолидированная прибыль после уплаты налогов во втором квартале составила 181 млрд. донгов (около 7,8 млн. долл. США).

Что касается результатов за первые 6 месяцев, то выручка авиакомпании от авиаперевозок и ее консолидированная выручка достигли 14.696 млрд. донгов (приблизительно 632 млн. долл. США) и 16.112 млрд. донгов (приблизительно 693 млн. долл. США) соответственно, что выше, чем до пандемии в 2019 году.

В целом прибыль Vietjet после уплаты налогов за первое полугодие достигла 76 млрд. донгов (примерно 3,26 млн. долл. США), а ее консолидированная прибыль составила 426 млрд. донгов (18,3 млн. долл. США).

Vietjet за последние 6 месяцев увеличила частоту рейсов по многочисленным маршрутам, чтобы удовлетворить спрос на поездки после пандемии, поддерживая восстановление местного туризма и экономики.

Всего было выполнено 52.500 рейсов с 9 млн. пассажиров на борту, что на 54% и 92% соответственно больше, чем в прошлом году. В частности, количество рейсов увеличилось на 8% по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года.

Во втором квартале авиакомпания выполнила почти 33.000 рейсов и обслужила 6 млн. пассажиров, что значительно выше, чем до пандемии. Объем грузоперевозок достиг более 11.000 тонн.

Чтобы продвигать и играть ведущую роль в возобновлении полетов между Вьетнамом и международными направлениями сразу после пандемии, Vietjet быстро расширила новые международные маршруты. Это была первая авиакомпания, разработавшая разветвленную сеть из 17 прямых маршрутов между Вьетнамом и Индией — рынком с населением 1,4 млрд. человек, в частности, в Дели, Мумбаи, Ахмедабад, Хайдарабад и Бангалор. Vietjet также открыла новые маршруты из Хошимина и Дананга в Пусан в Южной Корее; из Ханоя в Нагою и Фукуоку, Япония, среди прочих.

В дополнение к передовому парку самолетов A320 и A321, Vietjet впервые ввела в эксплуатацию современные широкофюзеляжные самолеты нового поколения A330. Оснащенные технологией контроля шума, они обеспечивают более безопасный и комфортный полет для пассажиров, сокращая частоту взлетов и посадок в действующих аэропортах.

Vietjet представила совершенно новый веб-сайт и мобильное приложение, а также пакеты услуг, включая «Сначала лети, плати потом», чтобы помочь клиентам с финансовыми трудностями, и услугу Sky Holidays, предлагающую пакет авиабилетов и размещение в отелях и на курортах по Вьетнаму.

В частности, услуга «Сначала лети, плати потом» была удостоена награды «Лучший новый финтех-продукт 2022» престижного британского журнала The Global Economics Times. Это приветствовалось не только как предложение финансовой поддержки, но и как социально-экономическая значимая цель.

Поскольку многие авиакомпании столкнулись с нехваткой рабочей силы после пандемии, Vietjet удалось сохранить благоприятную трудовую политику и провести несколько учебных курсов для всех сотрудников.

Авиационная академия Vietjet (VJAA) открыла более 650 курсов для почти 15.000 стажеров пилотов, бортпроводников, летных диспетчеров, бортинженеров и офицеров наземной службы и т. д. Она сотрудничала с крупными отечественными и международными партнерами, чтобы начать начальную подготовку пилотов. программы.

Vietjet также была названа «Лучшая авиакомпания года» и «10 лучших бюджетных авиакомпаний» 2022 года по версии AirlineRatings, известного рейтингового веб-сайта.

Авиакомпания прошла переоценку сертификации информационной безопасности ISO27001 немецкой TUV NOR, отвечая всем критериям управления информационной безопасностью ISO27001:2013.

На авиашоу в Фарнборо, проходившем в Великобритании в прошлом месяце, Vietjet достигла соглашения с Boeing о реструктуризации сделки, подтвердив обязательство авиакомпании приобрести 200 самолетов Boeing 737 с международным капиталом. Это подчеркнуло усилия Boeing и Vietjet по содействию двусторонней торговле между Вьетнамом и США.

Несмотря на прорыв выручки во втором квартале и первом полугодии 2022 года, консолидированная прибыль после уплаты налогов достигла 426 млрд. донгов, что составляет около 85,2% от целевого показателя авиакомпании на первое полугодие из-за роста цен на нефть.

Vietjet выплатила правительству в общей сложности 2.300 млрд. донгов (около 99 млн. долл. США), включая налоги, а также косвенные и прямые сборы за первую половину 2022 года. Положительные результаты авиакомпаний, во главе которых стоит Vietjet, в некоторой степени способствовали увеличению доходов аэропортов, ACV и соответствующих поставщиков услуг в первом полугодии 2022 года.

Vietjet намерена продолжать принимать строгие меры по сокращению затрат и продвигать проекты цифровизации для оптимизации эксплуатационных расходов. Онм также воспользуется политикой поддержки правительства, включая отказ от 50% сборов за взлет и посадку и снижение налога на охрану окружающей среды на реактивное топливо до 1.000 донгов (примерно 4 цента США) за литр. Vietjet стремится ускорить восстановление после пандемии и в оставшиеся месяцы 2022 года, объединившись с населенными пунктами и всей страной, чтобы сделать шаг к периоду адаптации для развития и интеграции.



