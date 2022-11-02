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Viejet выполнила 85% целевого показателя выручки в этом году
Только в третьем квартале консолидированная выручка авиаперевозчика составила 11,6 трлн. донгов (почти 467 млн. долл. США), что на 337% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 30 сентября совокупные активы Vietjet оцениваются в 67,47 трлн. донгов, в то время как отношение долга к собственному капиталу составляло 1,1.
Компания понесла убыток от авиаперевозок в размере 767 млрд. донгов, что более чем на 50% меньше, чем в 2020 и 2021 годах, но консолидированная прибыль после налогообложения составила 43 млрд. донгов. В убытках обвинили резкий рост цен на топливо.
Тем не менее, Vietjet по-прежнему заплатила в государственный бюджет более 3 трлн. донгов за 9 месяцев, говорится в отчете.
С июля по сентябрь авиакомпания выполнила более 35.000 рейсов, перевезя 6,4 млн. пассажиров и 11.500 тонн грузов.
В третьем квартале компания также открыла 10 новых авиамаршрутов, доведя их общее количество до 84, в том числе 35 международных.
В общей сложности за 9 месяцев Vietjet выполнила 87.700 рейсов, перевезя 15,4 млн. пассажиров, что на 150% и 225% больше, чем в прошлом году.
Компания заявила, что поскольку воздушный транспорт зависит от различных объективных факторов, таких как эпидемии или цены на топливо, Vietjet расширила свою деятельность в других областях, чтобы адаптироваться к новым условиям.