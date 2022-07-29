VETC продлевает бесплатное крепление метки ЭВП до 5 августа

VETC продлевает срок бесплатного прикрепления тегов ETC до 5 августа. Фото: vetc.com.vn

Компания по безостановочной оплаты за проезд VETC объявила, что продлевает до 5 августа бесплатную программу по прикреплению меток электронного взимания платы (ЭВП) к транспортным средствам в различных формах.

Программа продлится до 13:00 5 августа. Плата за прикрепление метки будет составлять 12.000 донгов за раз с 6 августа.

По данным фирмы, с 19 по 28 июля она прикрепила метки ЭВП к более чем 125.000 автомобилей, в среднем по 12.500 меток в день, что в 6 раз больше, чем в среднем за первые 6 месяцев.

Общее количество карт ЭВП, прикрепленных к автомобилям, на сегодняшний день достигло 1,9 млн.

VETC потратила более 100 млрд. донгов (4,28 млн. долл. США) на реализацию бесплатной программы по прикреплению меток ЭВП для клиентов в 2022 году.



