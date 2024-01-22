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VAVA более двух десятилетий работает над оказанием помощи жертвам АО
В результате около 4,8 миллиона вьетнамцев подверглись воздействию токсичного химиката, и более 3 миллионов стали его жертвами. Сотни тысяч людей умерли, в то время как примерно такое же количество других страдают от уродств и смертельных заболеваний. В частности, последствия воздействия АО/диоксина сохраняются на протяжении многих поколений, вплоть до четвертого поколения в настоящее время.
Перед лицом необходимости устранения последствий токсичных химических веществ, залечивания военных ран и борьбы за справедливость для жертв АО VAVA была официально учреждена 10 января 2004 года.
Анализируя свою деятельность за последние 20 лет, VAVA заявила, что приложила усилия, чтобы преодолеть многочисленные трудности и выполнить задачи, поставленные партией и государством, уделяя особое внимание заботе о жертвах АО/диоксина во Вьетнаме, оказанию им помощи и борьбе за справедливость.
Помимо своего центрального комитета, ассоциация в настоящее время представлена во всех 63 провинциях и городах центрального подчинения и насчитывает более 400.000 членов по всей стране. Фонд помощи жертвам АО/диоксина был создан на центральном уровне и в 40 из 63 населенных пунктов провинциального уровня, не говоря уже о фондах в 108 уездах и добровольных фондах почти в 550 общинах, кварталах и поселках.
С момента основания и до ноября 2023 года VAVA собрала более 4,236 триллиона донгов (172,9 миллиона долларов США) как в денежной, так и в натуральной форме для оказания помощи пострадавшим путем создания центров социальной защиты, строительства и ремонта домов, вручения подарков и финансовой помощи, предоставления стипендий, медицинского обследования и лечения, профессионального обучения и помощи в поиске работы.
Усилилась коммуникация в различных формах. Движение ассоциации под названием "За жертв АО Вьетнама" было реализовано в широких масштабах и связано с аналогичной кампанией, начатой Центральным комитетом Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), что дало плодотворные результаты, сообщает VAVA.
Кроме того, борьба за справедливость в отношении жертв АО/диоксина настойчиво продвигается в соответствии с точкой зрения, руководящими принципами и внешней политикой партии и государства, что способствует повышению осведомленности Конгресса и правительства США в этом вопросе и их чувства ответственности за сотрудничество с Вьетнамом в деле восстановления окружающей среды после диоксинового загрязнения в аэропорту Дананг в центральной части города Дананг и на авиабазе Бьенхоа в южной провинции Донгнай. Агентство США по международному развитию (USAID) также реализовало проект по оказанию помощи инвалидам, в том числе жертвам АО/диоксина, в провинциях, пострадавших от токсичных химикатов, а также ряд других проектов в интересах пострадавших.
Чтобы поддержать Чан То Нга, француженку, вьетнамского происхождения ставшую жертвой АО, в ее иске против американских фирм, производящих токсичный химикат, использовавшийся армией США во время войны во Вьетнаме, VAVA тесно сотрудничает с французскими юристами и собирает средства для оказания ей помощи. Она также выпустила заявление в поддержку иска и направила открытое письмо в национальные и международные организации с призывом возразить против решения суда первой инстанции и помочь Нга подать иск против американских фирм в апелляционный суд в Париже, отметили в VAVA.
Генерал-полковник Нгуен Ван Ринь, председатель VAVA на четвертом сроке полномочий (2018-2023 гг.), заявил, что ликвидация последствий применения США токсичных химических веществ в военное время - это совесть и ответственность перед теми, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу Отечества. Это социальный и гуманитарный вопрос, касающийся соотечественников, проживающих в пострадавших от АО районах. Забота, помощь и борьба за справедливость в отношении жертв АО являются насущной необходимостью и имеют большое политическое, экономическое, социальное и дипломатическое значение.
Создание VAVA отражает внимание партии и государства к проблеме АО, а также отвечает чаяниям народа, особенно миллионов жертв АО/диоксина во Вьетнаме, сказал он.
Генерал-лейтенант Нгуен Хыу Тьинь, председатель VAVA, на своём пятом сроке полномочий (2023-2028) подтвердил, что исполнительный комитет VAVA сохранит единство, чтобы использовать опыт, накопленный во время предыдущих сроков, работать над мобилизацией большего количества внутренних и международных ресурсов для работы и усилить заботу о жертвах АО и их оздоровление, тем самым выполнение задач, поставленных партией и государством.