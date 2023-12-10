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VASEP: Экспорт креветок достигнет 3,4 млрд. долл. США в 2023 году
По прогнозам VASEP, экспорт креветок в 2023 году составит 3,4 млрд. долл. США, что на 21% ниже показателя 2022 года.
На экспорт креветок по-прежнему влияет ценовая конкуренция в условиях избыточного предложения и низких отпускных цен в мире. Экспорт на большинство основных рынков был ниже, чем за аналогичный период прошлого года, за исключением некоторых небольших рынков.
США оставались крупнейшим импортером Вьетнама, за ними следовали Япония, ЕС и Республика Корея (РК).
По данным VASEP, в оставшееся время года цены на креветки в ЕС, Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке будут иметь тенденцию к росту, поскольку приближаются крупные фестивали.
Центр цифровой трансформации и сельскохозяйственной статистики при Министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов сообщил, что за первые 11 месяцев 2023 года объем продукции аквакультуры составит более 4,9 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за тот же период 2022 года.
Центр сообщил, что цены на сырые креветки в провинциях дельты Меконга выросли в ноябре 2023 года, особенно на крупноразмерные креветки, но предложение было незначительным из-за снижения цен.
Снижение потребления продуктов оказало серьезное влияние на продажу вьетнамских креветок с начала 2023 года по настоящее время. Кроме того, критерии к креветкам также становятся все более высокими. Вьетнамские эксперты по производству креветок занимаются поиском решений для восстановления конкурентоспособности вьетнамских креветок.
На сегодняшний день около 200 предприятий по переработке креветок во Вьетнаме прошли проверку и получили одобрение Европейской комиссии, сказал он, добавив, что Вьетнам является вторым по величине поставщиком креветок, обеспечивая 13-14% от общего объема их экспорта в мире.