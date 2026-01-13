VASEP прогнозирует, что экспорт пангасиуса в этом году достигнет 2,3 млрд долларов США

По мере того как мировые рынки морепродуктов адаптируются к сокращению предложения и изменению структуры спроса, вьетнамская отрасль по производству пангасиуса вступает в 2026 год с осторожным оптимизмом, чему способствуют улучшение перспектив на ключевых экспортных рынках.

Фермеры собирают урожай пангасиуса на рыбном хозяйстве в провинции Анзянг, где отрасль продолжает адаптироваться к меняющемуся глобальному спросу. (Фото: ВИА)

Отражая более позитивные ожидания, Ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP) прогнозирует, что в 2026 году экспортный оборот пангасиуса может достичь примерно 2,3 млрд долларов США, чему будут способствовать сокращение мировых поставок белой рыбы и восстановление спроса на ряде ключевых рынков.

На фоне сохраняющейся глобальной экономической неопределённости в течение 2025 года сектор пангасиуса Вьетнама продемонстрировал явное расхождение тенденций по сравнению с другими экспортными рынками.

В то время как на ряде традиционных рынков наблюдался вялый рост или спад, некоторые развивающиеся рынки, а также рынки, охваченные соглашениями о свободной торговле (ССТ), стали точками роста, способствуя формированию основы для более позитивных перспектив в 2026 году.

Бразилия стала самым успешным рынком для вьетнамского пангасиуса в 2025 году, продемонстрировав рост примерно на 35% и обеспечив около 8% общего объёма экспорта, сообщила заместитель генерального секретаря VASEP То Тхи Тыонг Лан.

Эти результаты подчёркивают значительный потенциал расширения в Латинской Америке, особенно на фоне того, что многие традиционные рынки сталкиваются с усилением торговых барьеров и колебаниями потребительского спроса.

Китай продолжал играть роль опорного рынка для отрасли пангасиуса, удерживая примерно 27% рыночной доли.

Однако темпы роста составили лишь около 2,3%, что оказалось ниже ожиданий, главным образом из-за ослабления покупательной способности и неблагоприятного освещения в СМИ вьетнамского пангасиуса, что усилило конкурентное давление на экспортеров.

Рынки стран - участников Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), объединяющего 11 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, также были названы одним из ключевых покупателей в 2025 году.

На эти рынки пришлось примерно 17% общего объёма экспорта, при этом оборот достиг 340 млн долларов США, увеличившись на 37% в годовом исчислении. Особенно высокие темпы роста продемонстрировали Мексика и Япония, что отражает преимущества тарифных преференций и стратегий диверсификации рынков.

В то же время рынок США, на долю которого приходилось около 15% экспортного объёма, сократился на 3,3% под воздействием взаимных тарифов в размере 20% и мер торговой защиты.

Европейский союз (ЕС) на протяжении последних трёх лет сохранял стабильную долю рынка на уровне около 8%, что свидетельствует о стабильности, но одновременно подчёркивает всё более жёсткие требования, связанные со стандартами качества, прослеживаемостью и устойчивым развитием.

С точки зрения структуры продукции замороженное филе пангасиуса оставалось доминирующей экспортной позицией, обеспечивая около 98% общей экспортной стоимости, что эквивалентно примерно 1,5 млрд долларов США.

Экспорт переработанной продукции из пангасиуса вырос на 13–19%, однако её доля по-прежнему составляла лишь около 2,4% общего экспортного оборота, что указывает на значительный потенциал расширения сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью.

В перспективе 2026 года отрасль пангасиуса Вьетнама, как ожидается, получит значительные возможности на фоне продолжающегося сокращения мировых поставок дикой белой рыбы. Согласно прогнозам, общий объём мирового производства белой рыбы в 2026 году составит чуть более 6,5 млн тонн, что примерно на 145 тыс. тонн меньше по сравнению с 2025 годом. Эта тенденция вынуждает импортеров, особенно в Европе, искать альтернативные источники, обеспечивающие более стабильные цены и устойчивые поставки.