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USAID и ЮНИСЕФ передали 590 холодильников для вакцин малообеспеченным общинам Вьетнама

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в партнерстве с ЮНИСЕФ поставило Министерству здравоохранения Вьетнама 590 холодильников для вакцин
  На церемонии передачи. Фото: ВИА  
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) в партнерстве с ЮНИСЕФ поставило Министерству здравоохранения Вьетнама 590 холодильников для вакцин в рамках поддержки дальнейшего совершенствования систем холодильной цепи для проведения кампаний плановой иммунизации и вакцинации против COVID-19.

"USAID и правительство США гордятся тем, что продолжают тесное сотрудничество с правительством и народом Вьетнама в совместном решении национальной и глобальной проблемы инфекционных заболеваний", - Мят Хту Разак, старший советник USAID по глобальной безопасности в области здравоохранения, сказал на церемонии передачи.

"Мы ценим партнерство и приверженность правительства Вьетнама, особенно Министерства здравоохранения, Национальной расширенной программы иммунизации", - сказал он.

Холодильники для вакцин - модель HBC-80 - будут поставлены в 590 малообеспеченные общине в 12 провинциях северного и центрального регионов Вьетнама.

Эта модель может поддерживать холодные условия для вакцин, которые должны храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия, что требуется для большинства вакцин, управляемых в рамках Расширенной программы иммунизации.

Каждый холодильник вместимостью 61 л сможет хранить достаточное количество доз вакцин для плановой иммунизации и целевой вакцинации COVID-19 в общинах.

Эта поддержка крайне важна для обеспечения безопасного хранения и доставки вакцин на уровне общин, что позволит детям проходить вакцинацию, как только наступит срок вакцинации, а не ждать, пока вакцины заберут из хранилища более высокого уровня, которое находится далеко, сказал Махараджан Мутху, руководитель отдела выживания и развития детей ЮНИСЕФ во Вьетнаме, подтвердив, что ЮНИСЕФ намерен продолжать поддерживать укрепление системы здравоохранения не только на национальном уровне, но и обеспечивать сильный потенциал на уровне общин.

Во время пандемии COVID-19 USAID и ЮНИСЕФ сотрудничали с Министерством здравоохранения для усиления коммуникационных кампаний, предоставляя полезную информацию населению, а также для поддержки усилий по профилактике инфекции, контролю и реагированию.

USAID в партнерстве с ЮНИСЕФ заявил, что будет продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в повышении потенциала систем иммунизации.

ВИА/ИЖВ

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