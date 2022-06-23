UOB сохранил прогноз роста ВВП Вьетнама на уровне 6,5%

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Находящийся в Сингапуре United Overseas Bank (UОB) сохранил свой прогноз роста ВВП Вьетнама на уровне 6,5% и уровня базовой инфляции на уровне 3,7% от уровня базовой инфляции в 2022 году, но предсказал, что инфляция может достичь и 5% процентов в 2023 году из-за многочисленных рисков и вызовов.

В недавнем отчете UOB отмечается, что Вьетнам продолжил тенденцию развития во втором квартале 2022 года. За первые 6 месяцев этого года производственный сектор зафиксировал рост на 9,24% в годовом исчислении.

Основываясь на своих последних данных и анализе предстоящих вызовов, в отчете был сохранен прогноз роста ВВП Вьетнама в этом году на уровне 6,5% и 7,6% в третьем квартале 2022 года.

Однако эксперты UOB считают, что ряд внешних рисков препятствует экономическому росту страны, в том числе российско-украинский конфликт.

В отчете говорится, что инфляция во Вьетнаме выросла до 2,86% в мае, что все еще ниже целевого показателя в 4%, установленного Государственным банком Вьетнама. В частности, транспортные расходы увеличились двузначными темпами за последние 14 месяцев.

Учитывая внутренний потенциал Вьетнама по обеспечению продовольствием, повышательное ценовое давление в значительной степени было обусловлено транспортными компонентами потребительской корзины, на которую приходилось около трех четвертей инфляции по сравнению со средним уровнем в 50% в 2021 году. Конфликт в Украине длится более 100 дней, а напряженность и санкции не показывают никаких признаков ослабления, UOB прогнозирует, что базовая инфляция во Вьетнаме составит 3,7% в 2022 году и увеличится до 5% в 2023 году.

С учетом неопределенных геополитических перспектив и того факта, что внутренняя инфляция по-прежнему находится под контролем, UOB считает, что Государственный банк Вьетнама имеет достаточно возможностей для поддержания стабильной процентной ставки для поддержки усилий по восстановлению экономики.

В отчете UOB также прогнозирует, что текущая ставка рефинансирования на уровне 4% и ставка переучета на уровне 2,5% останутся на этих рекордно низких уровнях как минимум до конца 2022 года.



