UOB повышает прогноз роста ВВП Вьетнама в 2026 году до 7,5%

Согласно последнему обзору экономических перспектив Вьетнама, подготовленному United Overseas Bank (UOB), в четвертом квартале 2025 года реальный ВВП страны вырос на 8,46% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 8,25% в третьем квартале. Устойчивые темпы роста во многом были обеспечены стабильной экспортной деятельностью и уверенным развитием перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, несмотря на негативное влияние тарифной политики США.

Показатель роста в четвертом квартале существенно превзошел прогноз Bloomberg на уровне 7,7%, а также предыдущую оценку UOB в 7,2%, став самым высоким квартальным темпом роста с 2009 года, за исключением нестабильного периода пандемии COVID-19.

По итогам 2025 года экономика Вьетнама выросла примерно на 8%, превысив прогноз UOB в 7,7%, однако не достигнув целевого ориентира правительства в 8,3–8,5%, выполнение которого потребовало бы исключительно сильного рывка в последнем квартале.

Экспорт по-прежнему оставался главным драйвером экономического роста. В четвертом квартале 2025 года экспортный оборот увеличился на 19% в годовом исчислении, а по итогам года рост экспорта составил 17%, несмотря на неблагоприятные тарифные факторы. Перерабатывающая и обрабатывающая промышленность также продемонстрировала уверенную динамику, увеличившись на 11,3% в четвертом квартале по сравнению с 10% годом ранее, что позволило довести рост отрасли по итогам года до 10,5%.

Исполнительный директор UOB по исследованиям в области глобальной экономики и рынков Суан Тек Кин (Suan Teck Kin) отметил, что экономика Вьетнама в 2025 году проявила впечатляющую устойчивость. При росте ВВП на уровне 8% страна входит в 2026 год с прочной экономической базой, что побудило банк повысить прогноз роста ВВП на 2026 год до 7,5% по сравнению с прежней оценкой в 7%.

В то же время UOB указывает на ряд понижательных рисков для дальнейших экономических перспектив, включая эффект высокой базы, возможное замедление экспортного роста после периода стремительного расширения, а также сохраняющуюся неопределенность, связанную с тарифной политикой США.

Вьетнам относится к экономикам с высокой степенью открытости и, соответственно, повышенной уязвимостью к внешним торговым шокам. Экспорт товаров и услуг в настоящее время составляет около 83% ВВП — второй по величине показатель в АСЕАН после Сингапура. США остаются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама: в 2024 году на них пришлось около 30% общего объема экспорта, далее следуют Китай (15%) и Республика Корея (6%). Основными экспортными товарами на рынок США являются электроника, телефоны и комплектующие, мебель, обувь и одежда, на долю которых в совокупности приходится почти 80% вьетнамского экспорта в эту страну.

В сфере монетарной политики, по мнению экспертов UOB, с учетом высоких темпов роста в 2025 году и благоприятных перспектив на 2026 год у Государственного банка Вьетнама остается ограниченное пространство для дальнейшего смягчения политики. Инфляционное давление сохраняется: среднегодовая инфляция в 2025 году составила 3,2%, а базовая инфляция — 3,3%, главным образом из-за роста расходов на здравоохранение и образование.

Особого внимания требует и динамика обменного курса. В 2025 году вьетнамский донг обесценился на 3,1% по отношению к доллару США — это третье по величине снижение в Азии после индийской и индонезийской рупий. На этом фоне UOB ожидает, что Государственный банк Вьетнама сохранит ставку рефинансирования без изменений на уровне 4,5% на протяжении всего 2026 года в целях поддержания макроэкономической стабильности.