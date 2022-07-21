Uniqlo откроет больше магазинов в Ханое

19 июля заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен принял в гости Нориаки Кояму, главу офиса генерального директора Fast Retailing — материнской компании бренда Uniqlo, который сообщил, что Uniqlo планирует открыть несколько новых магазинов в столице в этом году и несколько флагманских в 2023 году к 50-летию вьетнамско-японских отношений.

Кояма обнародовал планы по расширению своей бизнес-сети, продвижению отечественного производства и обучению талантов во Вьетнаме, в том числе в Ханое.

По его словам, обучение талантов - одно из важных направлений, которое Fast Retailing реализует во многих странах, в том числе во Вьетнаме.

Он сказал, что многие вьетнамцы были наняты и обучены Fast Retailing во Вьетнаме и Японии. Группа планирует подписать Меморандум о взаимопонимании (МВ) с Университетом внешней торговли и Вьетнамско-японским университетом для расширения обучения и набора талантов в стране.

Он сказал, что Вьетнам является важным звеном в цепочке поставок группы, поэтому Fast Retailing будет стремиться повысить производительность, качество и объем производства в стране. Ожидается, что в этом процессе муниципальные власти свяжут группу с потенциальными заводами и производственными объектами в Ханое, которые будут рассматриваться как входящие в глобальную цепочку поставок.

Со своей стороны, вице-председатель Куен приветствовал конкретные планы сотрудничества Fast Retailing.

Он согласился с предложениями группы о сотрудничестве в области обучения, а также с планами по расширению каналов сбыта, подтвердив, что это близкий и надежный бренд для вьетнамских потребителей.

Куен также подчеркнул, что текстиль является одной из сильных сторон Вьетнама. По его словам, многие текстильные и швейные предприятия в столице способны удовлетворить спрос группы.