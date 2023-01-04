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UAB сохраняет прогноз роста ВВП Вьетнама на уровне 6,6%
В своем отчете об экономическом росте Вьетнама в последнем квартале 2022 года и перспективах на 2023 год банк сообщил, что рост реального ВВП Вьетнама в четвертом квартале 2022 года вернулся к норме на уровне 5,92% в годовом исчислении из-за признаков снижения внешнего спроса. В третьем квартале произошел резкий рост на 13,67%.
Главное статистическое управление (GSO) сообщило, что ВВП страны увеличился на 8,02% в 2022 году по сравнению с ростом всего на 2,58% в 2021 году. Это самый быстрый годовой темп с 1997 года.
Эксперты UAB заявили, что сильный рост благодаря обрабатывающей промышленности и сфере услуг в 2022 году демонстрирует устойчивость Вьетнама после воздействия пандемии COVID-19.
Банк заявил, что уровень инфляции, вероятно, останется стабильным, особенно в первой половине 2023 года, благодаря гибкому управлению денежно-кредитной политикой Государственного банка Вьетнама.
В конце декабря 2022 года Государственный банк Вьетнама заявил, что будет проводить денежно-кредитную политику «гибко», чтобы удержать уровень инфляции на уровне 4,5% в 2023 году, стремясь стабилизировать рынки иностранных валют и валют.
Что касается валютной стратегии, UAB прогнозирует восходящий импульс обменного курса донгов к доллару США с прогнозом 25.200 донгов, 25.400 донгов, 25.600 донгов и 25.800 донгов в течение 4 кварталов 2023 года.