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Tripadvisor назвал Ханой одним из лучших гастрономических направлений в мире
Ханой с его богатой кулинарной квинтэссенцией предлагает посетителям уникальные блюда от скромных уличных кафе до признанных Мишленом ресторанов высокого класса.
Кухня столицы славится своей изысканностью, тонкостью и разнообразием натуральных вкусов местных ингредиентов. Многие из вкуснейших ханойских блюд получили международную известность, например, фо, «бун ча» (рисовая вермишель с жареной свининой и свежей зеленью), чака (рыба на гриле) и фокуон (рулетики из лапши).
Tripadvisor также советует туристам проверить все лучшие места Ханоя, отправившись на пешеходную экскурсию по Старому кварталу, где они смогут попробовать еще один местный фаворит - уличную еду.
В список 15 лучших городов мира, обязательных для посещения, вошли Гавайи и Новый Орлеан (США), Ямайка ( Карибы), Париж (Франция), Бангкок (Таиланд), Киото (Япония) и другие.
По данным городского департамента туризма, в 2024 году туристический сектор города будет разрабатывать и продвигать новые туристические продукты, делая акцент на использовании культурно-исторической силы, связанной с сельскими ремесленными деревнями и местной кухней.
Департамент создаст карту Food Tour, которая позволит посетителям познакомиться с кухней Ханоя. Город также организует мероприятия по продвижению культурных ценностей и кулинарии среди местных и иностранных гостей.
В ответ на программы продвижения туризма, направленные на привлечение посетителей летом и осенью 2024 года, а также к 70-летию Дня освобождения Ханоя (10 октября 2024 года), несколько подразделений в Ханое работают над тем, чтобы разнообразить культурный и кулинарный опыт для жителей и гостей города.