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Travel + Leisure: Хойан - один из ведущих городов Азии
Хойан занял пятое место в списке этого года, поразив международных путешественников характерным сочетанием местных и иностранных архитектурных стилей, очаровательной сетью каналов и радушными жителями.
Путешественники любят прогуливаться или фотографировать по его замшелым улочкам, выложенным плиткой, открывать для себя причудливые кафе, бутики ручной работы и яркую кулинарную и культурную жизнь, которая оживает ночью, сообщает Travel + Leisure.
Еще одно вьетнамское направление, Ханой, заняло 12-е место в рейтинге.
Возглавляет список Чиангмай на севере Таиланда, за ним следуют Токио (Япония), Бангкок (Таиланд) и Джайпур (Индия).