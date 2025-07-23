Báo Ảnh Việt Nam

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Travel + Leisure: Хойан - один из ведущих городов Азии

Древний город Хойан, ныне являющийся частью центрального прибрежного города Дананг, был назван известным туристическим журналом Travel + Leisure одним из 15 ведущих городов Азии на 2025 год.
  Древний город Хойан с высоты птичьего полета. Фото: VNP  
Рейтинг, составленный в рамках ежегодного опроса более 180 000 читателей журнала World's Best Awards по всему миру, был составлен на основе их оценок по нескольким критериям, включая достопримечательности/острова, культуру, еду, дружелюбие, шопинг и общую ценность.

Хойан занял пятое место в списке этого года, поразив международных путешественников характерным сочетанием местных и иностранных архитектурных стилей, очаровательной сетью каналов и радушными жителями.

Путешественники любят прогуливаться или фотографировать по его замшелым улочкам, выложенным плиткой, открывать для себя причудливые кафе, бутики ручной работы и яркую кулинарную и культурную жизнь, которая оживает ночью, сообщает Travel + Leisure.

Еще одно вьетнамское направление, Ханой, заняло 12-е место в рейтинге.

Возглавляет список Чиангмай на севере Таиланда, за ним следуют Токио (Япония), Бангкок (Таиланд) и Джайпур (Индия).

ВИА/ИЖВ

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