Toyota Vietnam зафиксировала рост продаж гибридных автомобилей на 58% в 2025 году на фоне высокого спроса

Это свидетельствует о растущем предпочтении вьетнамских покупателей к экономичным моделям, которые при этом сохраняют практичность и высокие эксплуатационные характеристики.

Объявляя о результатах своей деятельности за 2025 год 2 января, компания сообщила, что общий объём продаж в 2025 году составил 71 954 автомобиля, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.

В декабре объём продаж достиг 8 719 автомобилей, включая бренд Lexus. Поставки автомобилей марки Toyota составили 8 329 единиц, из которых 3 597 - автомобили местной сборки (CKD) и 4 732 - полностью собранные импортные автомобили (CBU). Эти показатели за месяц внесли вклад в годовой объём продаж на уровне 71 954 автомобилей, что на 8% превышает результат 2024 года и подтверждает лидирующие позиции Toyota в рамках Ассоциации производителей автомобилей Вьетнама.

В сегменте автомобилей класса люкс бренд Lexus сохранил положительную динамику: в декабре было передано клиентам 390 автомобилей, что увеличило объём поставок Lexus в 2025 году до 2 252 единиц. Совокупные продажи Lexus во Вьетнаме с момента выхода бренда на рынок достигли 16 064 автомобилей.

По моделям седан Vios в декабре вновь занял первое место с объёмом продаж 1 972 автомобиля, за ним следовал компактный кроссовер Yaris Cross с результатом 1 393 единицы. Среди других моделей с высокими показателями - Veloz Cross (1 310 автомобилей), Innova Cross (1 121) и Corolla Cross (539). Остальные модели CKD и CBU в совокупности добавили ещё 1 994 автомобиля.

При совокупном объёме продаж Toyota и Lexus в 2025 году на уровне 74 206 автомобилей компания заявила о планах активизировать курс на устойчивое развитие за счёт расширения линейки гибридных моделей, повышения качества продукции и уровня постпродажного обслуживания, а также внедрения передовых систем безопасности для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и содействия выполнению национальных целей по сокращению выбросов.