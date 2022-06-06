The Economist: Вьетнам лидирует в Юго-Восточной Азии по переходу на «чистую энергию»

Юго-Восточная Азия является одним из наиболее уязвимых регионов мира к изменению климата, но этот регион, похоже, пока не заинтересован в отказе от ископаемого топлива. Исключением является Вьетнам, The Economist от 4 июня подтвердила.

По словам корреспондента ВИА в Лондоне, в статье говорится, что за четыре года до 2021 года доля солнечной энергии во Вьетнаме увеличилась практически с нуля до почти 11%. Страна стала 10-м крупнейшим производителем солнечной энергии в мире.

Этот рост не только быстрее, чем где-либо в мире, но и выше, чем в крупных экономиках, таких как Франция или Япония.

Подчеркнув приверженность энергетическому переходу, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь в ноябре 2021 года объявил, что остановит строительство новых угольных электростанций и сократит чистые выбросы Вьетнама до нуля к 2050 году.

Другие страны Юго-Восточной Азии, стремящиеся улучшить ситуацию, могут извлечь несколько уроков из Вьетнама. Соответственно, Вьетнам в четыре раза увеличил мощности ветровой и солнечной энергии от уровня 2019 года.

В статье утверждается, что это «выдающееся достижение» в основном связано с политической волей и рыночной мотивацией.

С 2017 года вьетнамское правительство начало платить поставщикам солнечной энергии до 9,35 цента за киловатт-час, поставляемый в сеть, в то время стоимость производства одного киловатта-часа колебается всего от 5 до 7 центов.

В результате в 2019 и 2020 годах по всей стране было установлено 100.000 солнечных панелей, а мощность выработки солнечной энергии Вьетнама достигла 16 ГВт.

Однако, согласно статье, если Вьетнам надеется достичь нулевых выбросов к 2050 году, придется приложить больше усилий.

По данным консалтинговой фирмы Dezan Shira, спрос на энергию во Вьетнаме за последнее десятилетие увеличивался примерно на 10% в год.