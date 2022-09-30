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The Brussels Times: Вьетнам становится маяком в регионе
В статье под названием «Всеобъемлющее сотрудничество в течение более 30 лет: для процветания и благосостояния граждан ЕС и Вьетнама» автор написал, что сотрудничество ЕС и Вьетнама, особенно в области торговли и устойчивого развития, создало благоприятные условия для граждан для улучшения качества жизни. Он также способствовал диалогу в ответ на глобальные вызовы и кризисы.
Хотя мировая экономика сталкивается с потенциальной глобальной рецессией, международные финансовые институты выступили с сильными прогнозами для экономики Вьетнама, говорится в статье. В недавнем отчете Всемирного банка, опубликованном в августе, прогнозируется, что рост ВВП Вьетнама значительно увеличится с 2,6% в 2021 году до 7,5% в 2022 году при сохранении стабильной инфляции на уровне 3,8%. Международный валютный фонд прогнозирует темпы роста ВВП на уровне 6,7% в 2023 году, что значительно выше среднего регионального и глобального уровня.
Совсем недавно рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Вьетнама с Ba3 до Ba2 со стабильным прогнозом. По оценкам Nikkei, Вьетнам по индексу выздоровления от COVID-19 занимает второе место в мире, поднявшись на 12 позиций.
В статье выдающиеся результаты Вьетнама объясняются гибкой управленческой политикой правительства, такой как поддержка низких процентных ставок, поддержание роста кредитования и Программа социально-экономического восстановления и развития.
Кроме того, ранняя реализация Вьетнамом стратегии жизни и работы во время пандемии COVID-19, а также ускорение охвата вакцинацией против COVID-19 восстановили социально-экономическую деятельность дома и за рубежом, а также стабилизировали доходы рабочих и средства к существованию граждан.
Согласно статье, целью Вьетнама является создание благоприятной инвестиционной среды для международного бизнеса и корпораций. Данные Азиатского банка развития (АБР) показали, что инвестиции в инфраструктуру как государственных, так и частных филиалов Вьетнама за последние годы достигли примерно 5,7% ВВП, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии и занимает второе место в Азии после Китая.
Наряду с усилиями по улучшению качества экономической среды Вьетнам постоянно совершенствует свои обязательства по устойчивой торговле.
На сегодняшний день Вьетнам присоединился к 25 трудовым конвенциям Международной организации труда (МОТ), включая 7 из 8 основных конвенций (о коллективных переговорах, предотвращении дискриминации в сфере труда, детском и принудительном труде). Примечательно, что Вьетнам также является одной из первых стран, принявших ратифицировать два документа МОТ по безопасности и гигиене труда, которые, как ожидается, будут добавлены к группе основных конвенций.
Европейские компании рассматривают Вьетнам как перспективный центр бизнес-инвестиций со множеством качественных и устойчивых проектов. Недавняя инвестиционная статистика показывает тенденцию к росту инвестиций из некоторых стран ЕС во Вьетнам, таких как Нидерланды (26%), Дания (240%), Швеция (63%), Ирландия (235%) и Бельгия (284%).
По оценке офиса EuroCharm во Вьетнаме, индекс делового климата (BCI) во втором квартале 2022 года достиг 68,8 балла, что на 7,6 пункта выше, чем в четвертом квартале 2021 года. Улучшились многие показатели, такие как удовлетворенность владельцев бизнеса усилиями Вьетнама по привлечению и поддержанию прямых иностранных инвестиций (ПИИ). До 76% респондентов ожидают, что их компании увеличат ПИИ во Вьетнам до конца третьего квартала.
Согласно статье, у Вьетнама и ЕС много общих целей, задач и взглядов на поддержание многосторонности, содействие защите окружающей среды, «зеленому» и устойчивому развитию, инновациям и цифровым преобразованиям.
Содействие двустороннему сотрудничеству в различных областях поможет Вьетнаму в достижении его стратегических и условных целей по улучшению условий жизни людей, способствуя прогрессу человечества и развитию мира.