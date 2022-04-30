Thai Vietjet запустил рейс Бангкок-Сингапур

На церемонии. Фото: Vietjetair.com

Thai Vietjet, дочерняя компания вьетнамского авиаперевозчика новой эры Vietjet Air, успешно запустила первый рейс из Бангкока в Сингапур, проведя церемонию приветствия в сингапурском международном аэропорту Чанги.

Первый рейс VZ620 из аэропорта Бангкока Суварнабхуми благополучно приземлился в международном аэропорту Чанги, где его тепло приветствовал посол Таиланда в Сингапуре Чутинторн Гонгсакди; представители руководителей Управления по туризму Таиланда в Сингапуре и на Филиппинах, Changi Airport Group; и исполнительный вице-президент Thai Vietjet Лыонг Чунг Ань.

На первом рейсе первая группа пассажиров в Сингапуре была встречена бортпроводниками Thai Vietjet фирменным выступлением «Полет для любви» и получила специальные сувениры от авиакомпании.

«Мы рады приветствовать Thai Vietjet Air в семье Чвнги, присоединившись к дочерней авиакомпании Vietjet Air. Пассажиры, пользующиеся новыми услугами, получат выгоду от мощной внутренней сети авиакомпании с большим количеством вариантов поездок между Сингапуром и Таиландом, через Бангкок и Пхукет. Таиланд был 5-м по величине пассажирским рынком аэропорта Чанги до COVID-19 и неизменно входил в нашу десятку крупнейших рынков даже во время пандемии. По состоянию на апрель 2022 года мы наблюдаем восстановление количества мест между двумя странами на 36%, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать больше пассажиров в аэропорту Чанги по мере возобновления поездок в регионе», — сказал Лим Чинг Киат, управляющий директор Air Hub Development, группа аэропортов Чанги.

Генеральный директор Thai Vietjet Воранате Лапрабанг сказал, что запуск новой услуги Бангкок-Сингапур знаменует собой еще одну успешную веху для Thai Vietjet. «Мы очень рады возможности соединить Таиланд и Сингапур прямыми рейсами, которые обеспечат больше возможностей для отдыха и бизнеса, а также возможности для граждан и путешественников из обеих стран. После длительного периода пандемии услуги, соединяющие Таиланд и Сингапур, будут играть решающую роль в содействии восстановлению торговли и экономики двух стран, а также в удовлетворении растущего спроса на поездки в регионе», — сказал он.

На начальном этапе международное сообщение между Бангкоком и Сингапуром будет выполняться 3 рейса в неделю, каждый вторник, четверг и воскресенье, с продолжительностью полета 2 часа 25 минут. Дальнейшая частота до 5 рейсов в неделю и ежедневное обслуживание будут добавлены в июне.

Thai Vietjet постоянно расширяет свою сеть рейсов, как внутренних, так и международных, одновременно увеличивая свой молодой и современный флот. Авиакомпания также недавно была удостоена награды «Самый дружелюбный к пассажирам бортпроводник» в 2021 году по версии журнала International Finance Magazine, подчеркнув свое положение как «гостеприимной авиакомпании».

Авиакомпания нового поколения Vietjet произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат Аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте, посвященном безопасности и рейтингу продуктов, airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



