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TH Group открыла крупный молокоперерабатывающий завод в России
Выступая на форуме, генеральный секретарь Лам поздравил обе страны с развивающимся экономическим сотрудничеством. Он подчеркнул жизненно важную роль бизнеса в укреплении двусторонних связей и выразил уверенность в том, что будущее сотрудничество выйдет за рамки сельского хозяйства и распространится на такие сферы, как инвестиции, торговля, наука и технологии, энергетика и промышленность.
Церемония запуска завода прошла одновременно в Москве и Калуге. Высшие руководители Вьетнама и России, а также представители бизнеса символически нажали кнопку запуска нового предприятия. Завод является важнейшим звеном в замкнутой производственной цепочке TH - «от зеленых пастбищ до чистого молока» - и будет выпускать линейку высококачественных молочных продуктов под брендом TH True MILK.
Выступая на церемонии, Герой Труда Тхай Хыонг, основатель и председатель Стратегического совета TH Group, выразила уверенность в том, что проект задает новый уровень для вьетнамских международных инвестиций. Она высоко оценила последовательную инвестиционную политику российского правительства, особенно в последние годы, которая позволила TH поддержать отечественное производство и снизить зависимость от импорта молочных продуктов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил свою гордость тем, что принимает у себя такой крупный международный инвестиционный проект, как TH. Он подчеркнул, что подобные предприятия ускоряют рост молочного животноводства в регионе и выводят Калугу на передовые позиции по производству молока в России. Чиновник подтвердил свою приверженность созданию благоприятной среды для инвесторов.
После запуска, производственные линии на заводе TH официально вступили в строй. Общая мощность завода составляет 1 000 тонн в сутки, первая очередь - 500 тонн в день. Все молоко, используемое на заводе, поступает с высокотехнологичных ферм TH в Московской и Калужской областях. Молоко TH отличается высокой питательной ценностью: содержание жира составляет 4,0%, белка - 3,2%, что является одним из самых высоких показателей качества в России.
Помимо свежего молока, на заводе будет производиться ряд молочных продуктов российского производства, включая сметану, питьевой йогурт, кефир, масло, сыр, мороженое и разнообразные напитки, ориентированные на здоровый образ жизни.
Продукция TH true MILK, произведенная в России, будет использоваться как на внутреннем рынке, так и экспортироваться на региональные и международные рынки, такие как страны БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Поддержка со стороны правительств обеих стран в сочетании с неустанной работой команды TH позволила проекту принести ощутимую социально-экономическую пользу - возродить десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Москве и Калуге, создать более 500 рабочих мест для российских рабочих и стать значимым символом дипломатии между народами.