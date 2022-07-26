Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Tech Art помогает сохранить культурное и художественное наследие Вьетнама

Деревня Tech Art открылась 25 июля в Ханое в рамках серии мероприятий, приуроченных к Национальному дню инновационного предпринимательства (Techfest Vietnam 2022).

Деревня Tech Art открылась 25 июля в Ханое в рамках серии мероприятий, приуроченных к Национальному дню инновационного предпринимательства (Techfest Vietnam 2022).

Ожидается, что запуск Tech Art поможет объединить творчество и современные технологии, а также соединить отечественных и зарубежных авторов, работающих в области традиционного, современного и технологического искусства.

Тенденция выбора современных электронных инструментов и цифровых устройств для создания произведений искусства постепенно становится все более популярной, в которой «цифровое искусство» способствует эффективному приближению произведений искусства к публике.

Социальные сети и сетевые онлайн-платформы также создают глобальные связи для художников и любителей искусства по всему миру.

Tech Art открывает возможности для сохранения и продвижения ценностей вьетнамского культурного и художественного наследия путем продвижения применения технологии Blockchain с платформой VMAIN для сферы искусства.

По этому случаю были подписаны соглашения о сотрудничестве между Tech Art и его партнерами, устанавливающие партнерские отношения для сохранения и продвижения ценностей культурного и художественного наследия Вьетнама, способствуя представлению вьетнамского искусства и культурного наследия миру.

 

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