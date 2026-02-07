Tрадиционные ремесленные деревни привлекают посетителей культурным опытом

Традиционные ремесленные деревни привлекают посетителей на Весенней ярмарке 2026 года. Фото: ВИА

Весенняя ярмарка 2026 года объединила павильоны ремесленных деревень с многовековой историей, представивших изделия ручной работы и уникальные профессиональные истории. Здесь посетители могли не только совершать покупки, но и непосредственно наблюдать процесс изготовления, общаться с мастерами и участвовать в интерактивных мероприятиях. Праздничная атмосфера, яркие краски Тэта и высокий уровень взаимодействия способствовали популяризации традиционной продукции среди широкой аудитории, особенно молодёжи. Тем самым ярмарка содействует продвижению ремесленных деревень и возрождению местных культурных ценностей.



Павильон ремесленной деревни Чуонг, известной изготовлением традиционных конических шляп, привлёк множество посетителей моделями, украшенными яркими праздничными узорами. Организованная рядом фотозона усилила впечатления гостей.



Народный мастер Та Тху Хыонг сообщила, что листья луй, используемые для изготовления конической шляпы, должны иметь соответствующую толщину и мягкость. После сбора листья мнут в песке, затем сушат до тех пор, пока они не приобретут серебристо-белый оттенок, после чего разглаживают лемехом плуга для удаления прожилок и предотвращения разрывов при прошивке.



Обод шляпы изготавливается из бамбукового стебля или расщеплённого бамбука; важным требованием является то, чтобы все кольца были идеально круглыми и без неровностей в местах соединения. Шляпа Чуонг состоит из 16 колец, что обеспечивает прочность конструкции при сохранении её гибкости.



Самым сложным этапом считается прошивка: листья укладываются в два слоя с прокладкой из бамбуковой оболочки перед закреплением нитью. Мастер должен точно регулировать усилие рук, чтобы слои листьев не смещались и не рвались, а стежки были ровными, мелкими и скрытыми, обеспечивая гладкую и цельную поверхность готовой шляпы.



Конические шляпы деревни Чуонг служат не только защитой от солнца и дождя, но и художественными произведениями. Они украшаются изображениями сельских пейзажей, достопримечательностей Вьетнама или традиционными новогодними мотивами - цветами персика и абрикоса.



Студент факультета изобразительного искусства Чан Минь Дык (Университет промышленного искусства) отметил, что его особенно привлекает возможность работать с различными материалами. Он приобрёл 20 шляп разного размера, чтобы создать из них декоративные подвески. По его словам, ранее подобные культурные мероприятия проводились разрозненно, тогда как ярмарка позволила объединить их в одном месте и облегчить знакомство с традиционной культурой.



Мастер Данг Ван Биен из деревни Суанла, более 300 лет известной изготовлением фигурок тохе, остаётся одним из немногих хранителей этого ремесла. Его павильон привлёк внимание посетителей благодаря высокому мастерству и творческому подходу.



Он рассказал, что раньше фигурки в основном изображали животных китайского зодиака и продавались на рынках. Сегодня ассортимент расширился: дети предпочитают персонажей мультфильмов, а в период Тэта популярны композиции с традиционными символами, такими как «мам нгу куа» (поднос с пятью плодами), баньчынг и символ года. Для сохранения яркости цвета фигурки после изготовления быстро погружаются в кипящую воду, что позволяет сохранять их внешний вид до двух лет.



По словам мастера, основными покупателями на ярмарке являются семьи с детьми, а также популярностью пользуются декоративные подносы с фруктами. Наибольшим спросом пользуются небольшие изделия по доступной цене.



Хуинь Ми Зуен (город Хошимин) сообщила, что выбрала декоративный поднос «мам нгу куа» в качестве подарка другу к празднику Тэт. Ранее она уже покупала такое изделие в подарок иностранному другу, и этот подарок сохранял цвет и форму более одного года. По её словам, декоративный поднос «мам нгу куа» компактен, отличается яркими цветами и символизирует изобилие в начале года, поэтому является очень подходящим вариантом подарка.



Представитель ремесленного производства Ле Тхи Хонг отметила, что ярмарка продемонстрировала изменения в подходе потребителей к традиционной продукции. Многие посетители интересовались экологичностью материалов и их безопасностью для здоровья, что свидетельствует о растущем внимании к качеству и ценности изделий.

Она также подчеркнула, что растущий спрос на натуральные, безопасные и устойчивые материалы создаёт как новые вызовы, так и возможности для ремесленных производств, способствуя укреплению их роли в современных условиях.



Участие в мероприятиях по продвижению торговли, таких как Весенняя ярмарка, предоставляет ремесленникам дополнительные возможности для продвижения своей продукции, а также способствует распространению историй о ремесле и культурных ценностях традиционных ремесленных деревень.



На стендах многие посетители не только приобретают изделия, но и непосредственно наблюдают за процессом их изготовления, задают вопросы, пробуют выполнить некоторые простые операции или беседуют с мастерами, чтобы лучше понять процесс создания продукции. Такое взаимодействие способствует тому, что изделия становятся ближе и понятнее потребителям, формируя прямую связь между производителями и пользователями, которую трудно обеспечить через обычные каналы продаж.