Tелеграммы со словами сочувствия в связи с пожаром в кубинской провинции Матансас

Пожар привел к серьезному ущербу. Фото: Prensa Latina

Получив информацию об этом, 7 августа 2022 года Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук направили телеграмму со словами сочувствия Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил телеграмму со словами сочувствия в адрес Премьер-министра Республики Куба Мануэля Марреро Круса, Председатель Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ – Председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Эстебана Лазо Эрнандеса.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил телеграмму со словами сочувствия Министру иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесу Парилье.



