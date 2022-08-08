Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Tелеграммы со словами сочувствия в связи с пожаром в кубинской провинции Матансас

5 августа 2022 года в промышленном парке в провинции Матансас (Куба) произошел пожар, который привел к серьезному ущербу.
  Пожар привел к серьезному ущербу. Фото: Prensa Latina  

Получив информацию об этом, 7 августа 2022 года Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук направили телеграмму со словами сочувствия Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК), Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь направил телеграмму со словами сочувствия в адрес Премьер-министра Республики Куба Мануэля Марреро Круса, Председатель Национального собрания СРВ Выонг Динь Хюэ – Председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба Эстебана Лазо Эрнандеса.

В тот же день Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил телеграмму со словами сочувствия Министру иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесу Парилье.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top