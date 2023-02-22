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Swiss daily: Вьетнам становится новым направлением для иностранных компаний
Сотни швейцарских компаний были одними из самых важных европейских инвесторов, присутствующих во Вьетнаме. В частности, швейцарский сектор промышленного оборудования должен полностью использовать растущую тенденцию производства продукции «Сделано во Вьетнаме».
Согласно статье, промышленный бум во Вьетнаме отчетливо ощущался при въезде в промышленный парк Ванчунг, который находится в часе езды к северу от Ханоя. Рано утром перед кадровым бюро Foxconn — самого известного субподрядчика Apple — выстроилась очередь. Перед большим общежитием для рабочих также висит большой плакат с объявлением о том, что Foxconn набирает 10.000 сотрудников со льготными условиями труда.
Foxconn — не единственная фабрика, нанимающая большое количество рабочих. Неподалеку конкурент LuxShare объявляет о наборе 13.000 новых сотрудников.
Поставщик автомобилей ищет 700 подходящих вакансий, а производитель солнечных панелей объявляет о наборе 6.000 вакансий.
В статье говорится, что крупные промышленные зоны строятся и захватываются передовыми производителями электроники.
Корейский электронный конгломерат Samsung открыл в декабре 2022 года новый центр исследований и разработок в Ханое. Он также планирует инвестировать около 3,2 млрд. долл. США в производство полупроводников в соседней провинции.
Американская компания по производству полупроводникового оборудования Amkor Technology вскоре откроет завод недалеко от аэропорта. А компания Pegatron из Тайваня (Китай), производящая компоненты для производителя электромобилей Tesla и собирающая iPhone, недавно начала свою деятельность недалеко от залива Халонг.
В статье вышеупомянутая привлекательность Вьетнама объясняется различными факторами, такими как стабильная инвестиционная среда, 15 соглашений о свободной торговле, в том числе одно, подписанное в 2020 году с Европейским союзом (ЕС), что помогает Вьетнаму стать центром промышленного производства по доступным ценам.
Вьетнам оценивается иностранными инвесторами как главный приоритет для инвестиций. Таким образом, страна и в будущем станет свидетелем появления суперзаводов, заключил он.