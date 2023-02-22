Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Swiss daily: Вьетнам становится новым направлением для иностранных компаний

Швейцарская ежедневная газета Tribune de Gèneve недавно опубликовала статью, в которой Вьетнам рассматривается как новое направление для иностранных компаний.
  Фото: ВИА  
В статье говорится, что Вьетнам зафиксировал самый сильный экономический рост в Азии в 2022 году после периода закрытия из-за пандемии COVID-19. Швейцария имеет хорошие возможности для использования преимуществ вьетнамской экономики. Двусторонняя торговля между Швейцарией и Вьетнамом в 2020 году составила около 3,2 млрд. долл. США.

Сотни швейцарских компаний были одними из самых важных европейских инвесторов, присутствующих во Вьетнаме. В частности, швейцарский сектор промышленного оборудования должен полностью использовать растущую тенденцию производства продукции «Сделано во Вьетнаме».

Согласно статье, промышленный бум во Вьетнаме отчетливо ощущался при въезде в промышленный парк Ванчунг, который находится в часе езды к северу от Ханоя. Рано утром перед кадровым бюро Foxconn — самого известного субподрядчика Apple — выстроилась очередь. Перед большим общежитием для рабочих также висит большой плакат с объявлением о том, что Foxconn набирает 10.000 сотрудников со льготными условиями труда.

Foxconn — не единственная фабрика, нанимающая большое количество рабочих. Неподалеку конкурент LuxShare объявляет о наборе 13.000 новых сотрудников.

Поставщик автомобилей ищет 700 подходящих вакансий, а производитель солнечных панелей объявляет о наборе 6.000 вакансий.

В статье говорится, что крупные промышленные зоны строятся и захватываются передовыми производителями электроники.

Корейский электронный конгломерат Samsung открыл в декабре 2022 года новый центр исследований и разработок в Ханое. Он также планирует инвестировать около 3,2 млрд. долл. США в производство полупроводников в соседней провинции.

Американская компания по производству полупроводникового оборудования Amkor Technology вскоре откроет завод недалеко от аэропорта. А компания Pegatron из Тайваня (Китай), производящая компоненты для производителя электромобилей Tesla и собирающая iPhone, недавно начала свою деятельность недалеко от залива Халонг.

В статье вышеупомянутая привлекательность Вьетнама объясняется различными факторами, такими как стабильная инвестиционная среда, 15 соглашений о свободной торговле, в том числе одно, подписанное в 2020 году с Европейским союзом (ЕС), что помогает Вьетнаму стать центром промышленного производства по доступным ценам.

Вьетнам оценивается иностранными инвесторами как главный приоритет для инвестиций. Таким образом, страна и в будущем станет свидетелем появления суперзаводов, заключил он.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял высокопоставленную делегацию Партии объединенного левого движения Доминиканской Республики

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял высокопоставленную делегацию Партии объединенного левого движения Доминиканской Республики

21 февраля штаб-квартире центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), генеральный секретарь (Генсек) Нгуен Фу Чонг принял высокопоставленную делегацию Партии объединенного левого движения (MIU) Доминиканской Республики
ПОДРОБНЕЕ

Top