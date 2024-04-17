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Sun Group помогает продвигать кулинарную квинтэссенцию Дананга по всему миру
Гвендаль Пуленнек, международный директор путеводителя Мишлен, сказал: «Мы рады продолжить путешествие путеводителя Мишлен во Вьетнаме. После многообещающего дебюта в прошлом году в Ханое и Хошимине, включение Дананга в семейство путеводителя Мишлен демонстрирует динамику и качество вьетнамской кухни, а также ее богатую историю и характерные вкусы каждого региона».
«Наши анонимные инспекторы начали свой оценочный путь. В июне этого года мы с гордостью объявим о выборе заведений питания…».
Анонимные инспекторы, известные своим опытом, утонченным вкусом и обширными знаниями в области международной кухни, ускорили свое путешествие по Данангу в поисках отличных кулинарных заведений. Благодаря анонимным визитам и строгим оценкам инспекторы гарантируют, что только самые лучшие и уникальные кулинарные блюда будут признаны и отмечены в следующем списке Мишлен в Дананге.
Кухня Дананга имеет давние традиции, каждое блюдо отличается особым деревенским шармом, но при этом не лишено изысканных вкусовых качеств. Среди основных блюд - Banh xeo (жаренные блинчики), mi Quang (плоская рисовая лапша в стиле провинции Куангнам), banh trang cuon thit heo (рулетики из рисового теста со свининой), bun cha ca (вермишель с жареной рубленой рыбой), bun mam (суп с морепродуктами и лапшой), banh canh (суп с лапшой и морепродуктами), goi ca Nam O (салат из сырой рыбы Нам O), banh tranh Tuy Loan ( блюдо из рисовой бумаги Tуйлоан) и другие.
Согласно путеводителю Мишлен, инспекторы были глубоко впечатлены богатым кулинарным наследием Дананга. Инспекторам очень понравилось сидеть в небольших закусочных или уличных продуктовых ларьках и наслаждаться вкуснейшими блюдами местной кухни.
Помимо уникальной уличной еды, высококлассная кухня Дананга также считается привлекательной и разнообразной по технике приготовления от местных кулинаров и шеф-поваров со всего мира.
Большим вкладом в появление путеводителя Мишлен в Дананге стало сотрудничество с партнером направления, компанией Sun Group.
Данг Минь Чыонг, председатель совета директоров Sun Group, сказал: «Sun Group рада сопровождать путеводителя Мишлен в Дананге, внося свой вклад в почитание кулинарной квинтэссенции прибрежного города Центрального Вьетнама. С момента своего основания группа всегда преследовал цель популяризировать культурную самобытность и красоту Вьетнама в мире.»
«Дананг - это место, которое всегда предлагает удивительные впечатления от своих уникальных блюд. Sun Group рада, что это кулинарное направление получило заслуженное внимание и признание отечественных и международных гурманов. Присутствие путеводителя Мишлен в Дананге еще больше укрепит позиции Дананга на международной туристической карте, привлекая сюда туристов из других стран».
В июне 2024 года путеводитель Мишлен официально объявит первый список ресторанов в Дананге и новый список в Ханое и Хошимине.
В 2024 году кулинарный туризм станет одним из четырех основных высококачественных продуктов, которые туристическая индустрия Дананга намерена предложить туристам. Благодаря тому, что Дананг был удостоен престижных мировых кулинарных наград, он обещает стать привлекательным направлением для любителей кулинарии во всем мире.
Став «партнером направления», продолжая сопровождать расширение путешествия путеводителя Мишлен во Вьетнаме, Sun Group в очередной раз демонстрирует преданность группы в стремлении сотрудничать и способствовать тому, чтобы кухня Дананга и Вьетнама соответствовала самым высоким международным стандартам, тем самым утверждая свою позицию на карте мирового туризма.