Standard Chartered: экономическое восстановление Вьетнама будет сильнее во втором квартале

В отчете также говорится, что процесс восстановления экономики, вероятно, усилится в конце второго квартала, когда восстановится внутренний спрос и сектор туризма.

По мнению экспертов Standard Chartered Bank, Вьетнам продолжает оставаться производственным центром и важным звеном в глобальной цепочке поставок, несмотря на проблемы, связанные с геополитической напряженностью и пандемией. Приток ПИИ во Вьетнам начал расти в этом году после замедления в 2021 году. Standard Chartered ожидает, что эта тенденция сохранится, особенно в таких областях, как производство и поставка электроэнергии, нефть и оборудование для кондиционирования воздуха.

Standard Chartered Bank сохраняет прогноз инфляции для Вьетнама на уровне 4,2% на 2022 год и 5,5% на 2023 год. Факторы предложения принесут риски увеличения инфляции, особенно текущая геополитическая напряженность.

Однако, по мнению экспертов Standard Chartered, Вьетнам может столкнуться с краткосрочными рисками, особенно связанными с восстановлением туристического сектора и рисками от эпидемической ситуации.

Ранее эксперты Азиатского банка развития (АБР) также прогнозировали, что экономика Вьетнама может восстановиться на уровне 6,5% в этом году и укрепиться на уровне 6,7% в этом году и к 2023 г. благодаря высоким показателям вакцинации, развитию торговли, продолжению проведения стимулирующей фискальной и денежно-кредитной политики.

Эксперты HSBC прогнозируют экономический рост Вьетнама в 2022 году на уровне 6,2%. Всемирный банк прогнозирует, что экономический рост Вьетнама достигнет 5,3%.