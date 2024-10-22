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Standard Chartered повышает прогноз роста ВВП Вьетнама на 2024 год до 6,8%
В отчете, опубликованном 18 октября, экономисты банка отметили, что темпы экономического роста в стране были относительно высокими, причем улучшение наблюдалось во многих секторах, включая импорт и экспорт, розничные продажи, недвижимость, туризм, строительство и производство.
Восстановление торговли, рост деловой активности и иностранных инвестиций станут основными стимулами для развития экономики в 2025 году и далее, добавили они.
Тим Лилахапхан, экономист Standard Chartered Bank по Таиланду и Вьетнаму, сказал: «Несмотря на то, что мы по-прежнему с осторожностью смотрим на экономику Вьетнама в ближайшей перспективе, мы признаем способность экономики демонстрировать результаты, превосходящие ожидания рынка».
«Стремление правительства к усилению экономического роста может способствовать сохранению низких процентных ставок в ближайшем будущем, а действия Федеральной резервной системы США также будут иметь ключевое значение для решений Государственного банка Вьетнама в области монетарной политики. Теперь мы ожидаем повышения ставки на 50 базисных пунктов в следующем году, а не в 4 квартале 2024 года, как предполагалось ранее».
По прогнозам Standard Chartered, снижение ставок ФРС, которое должно привести к смягчению курса доллара в ближайшие несколько кварталов, приведет к тому, что курс доллара США к донгу составит 24 500 к концу 2024 года и 24 300 к середине 2025 года.