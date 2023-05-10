SEA Games 32: 9 мая Вьетнам защитил прежние первенство во многих видах спорта

Бегунья Нгуен Тхи Оань блестяще выступила, завоевав сразу две золотой медали за 35 минут. Фото: ВИА

Пересекая финишную черту за 4 минуты 16,85 секунды, бегунья Нгуен Тхи Оань защитила золотую медаль в беге на 1.500 метров среди женщин, в котором она доминировала на двух предыдущих региональных Играх.Примерно через 20 минут она вновь первой финишировала в беге на 3.000 метров с барьерами за 10 минут и 34,37 секунды, сохранив свой титул в этом виде спорта. Таким образом за почти 35 минут Нгуен Тхи Оань принесла сразу две золотой медали спорту Вьетнама.Между тем, команда Вовинам завоевала две золотые медали в мужских и женских тренировочных соревнованиях по стрельбе из нескольких видов оружия.Гимнаст Динь Фыонг Тхань сохранил свое первенство в мужских одиночных соревнованиях на перекладине и вошел в историю вьетнамской гимнастики, завоевав золото на пяти SEA Games подряд. Еще две золотые медали завоевали 9 мая другие гимнастки Вьетнама.Вьетнамские спортсмены также привезли домой одну золотую медаль в киберспорте и еще одну в Ouk Chaktrang, традиционных шахматах Камбоджи.В женском футболе, несмотря на поражение от Филиппин со счетом 1:2, Вьетнам по-прежнему лидирует в группе А и заработал себе место в полуфинале.В тот же день страна также завоевала 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.По состоянию на 21:30 9 мая Вьетнам занимал второе место в медальном зачете с 39 золотыми, 39 серебряными и 46 бронзовыми медалями.Таиланд возглавил список с 40 золотыми, 30 серебряными и 45 бронзовыми медалями, а принимающая Камбоджа заняла третье место с 39 золотыми, 39 серебряными и 39 бронзовыми медалями.