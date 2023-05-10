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SEA Games 32: 9 мая Вьетнам защитил прежние первенство во многих видах спорта

9 мая Вьетнам успешно защитил свое первенство во многих видах спорта и завоевал еще девять золотых медалей на проходящих 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32) в Камбодже.
  Бегунья Нгуен Тхи Оань блестяще выступила, завоевав сразу две золотой медали за 35 минут. Фото: ВИА  
Пересекая финишную черту за 4 минуты 16,85 секунды, бегунья Нгуен Тхи Оань защитила золотую медаль в беге на 1.500 метров среди женщин, в котором она доминировала на двух предыдущих региональных Играх.

Примерно через 20 минут она вновь первой финишировала в беге на 3.000 метров с барьерами за 10 минут и 34,37 секунды, сохранив свой титул в этом виде спорта. Таким образом за почти 35 минут Нгуен Тхи Оань принесла сразу две золотой медали спорту Вьетнама.

Между тем, команда Вовинам завоевала две золотые медали в мужских и женских тренировочных соревнованиях по стрельбе из нескольких видов оружия.

Гимнаст Динь Фыонг Тхань сохранил свое первенство в мужских одиночных соревнованиях на перекладине и вошел в историю вьетнамской гимнастики, завоевав золото на пяти SEA Games подряд. Еще две золотые медали завоевали 9 мая другие гимнастки Вьетнама.

Вьетнамские спортсмены также привезли домой одну золотую медаль в киберспорте и еще одну в Ouk Chaktrang, традиционных шахматах Камбоджи.

В женском футболе, несмотря на поражение от Филиппин со счетом 1:2, Вьетнам по-прежнему лидирует в группе А и заработал себе место в полуфинале.

В тот же день страна также завоевала 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.

По состоянию на 21:30 9 мая Вьетнам занимал второе место в медальном зачете с 39 золотыми, 39 серебряными и 46 бронзовыми медалями.

Таиланд возглавил список с 40 золотыми, 30 серебряными и 45 бронзовыми медалями, а принимающая Камбоджа заняла третье место с 39 золотыми, 39 серебряными и 39 бронзовыми медалями.

ИЖВ/ВИА

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