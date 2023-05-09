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SEA Games 32: Золотые медали для Вьетнама в Ук Чактранге, гимнастике
Ее товарищи Нгуен Куанг Чунг и Фан Чонг Бинь также привезли домой еще одну бронзовую медаль в ук чактранге в мужском парном разряде по стандарту 60 минут.
Во второй половине дня 9 мая спортсмен Данг Нгок Суан Тьен выиграл золотую медаль по гимнастике в индивидуальном зачете среди мужчин с ручным приводом, набрав 13,45 балла.
Ранее Тьен также выиграл командное многоборье среди мужчин.
Это 33-я золотая медаль Вьетнамского спорта на SEA Games 32.
Ранее в тот же день вьетнамская команда Пенчак Силат (Pencak Silat) завоевала три бронзовые медали, включая Фам Туан Ань (категория 65-70 кг), Ву Ван Киен (категория 55-60 кг) и Нгуен Тхе Ву (категория 50-55 кг).
Куанг Тхи Тху Нгиа также завоевала место в женском финале Пенчак Силат в весовой категории 65-70 кг, обыграв в полуфинале сингапурку Нурул Шухайлу.
В беге на 400 метров среди мужчин Чан Нят Хоанг финишировал вторым с результатом 47:68 секунды. Итак, он будет присутствовать в финале 9 мая во второй половине дня.
Теннисисты Хоанг Нам и Ван Фыонг обыграли дуэт из Индонезии со счетом 2:1 и вышли в финал мужского командного зачета, где они будут играть против тайских игроков.
Между тем, Нгуен Хи Хоанг занял третье место в квалификационном заплыве среди мужчин на 200 м вольным стилем после двух спортсменов из Таиланда и Малайзии. Он будет соревноваться в финальном раунде в ночь на 9 мая. Также в этой дисциплине путевку в финал бронирует еще один вьетнамский пловец Нго Динь Чуан.