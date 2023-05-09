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SEA Games 32: Золотые медали для Вьетнама в Ук Чактранге, гимнастике

9 мая шахматистка Доан Тхи Хонг Нюнг принесла Вьетнаму золотую медаль в женском одиночном разряде Ук Чактранг через 60 минут после победы над шахматисткой из Филлипо Шанайей Мэй Гарсия Мендоса.
  Вьетнамская гимнастика создает сейсмику в содержании подвесного кольца. Фото: ВИА  
Таким образом, вьетнамская шахматная команда достигла своей цели - завоевать две золотые медали на 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 32).

Ее товарищи Нгуен Куанг Чунг и Фан Чонг Бинь также привезли домой еще одну бронзовую медаль в ук чактранге в мужском парном разряде по стандарту 60 минут.

Во второй половине дня 9 мая спортсмен Данг Нгок Суан Тьен выиграл золотую медаль по гимнастике в индивидуальном зачете среди мужчин с ручным приводом, набрав 13,45 балла.

Ранее Тьен также выиграл командное многоборье среди мужчин.

Это 33-я золотая медаль Вьетнамского спорта на SEA Games 32.

Ранее в тот же день вьетнамская команда Пенчак Силат (Pencak Silat) завоевала три бронзовые медали, включая Фам Туан Ань (категория 65-70 кг), Ву Ван Киен (категория 55-60 кг) и Нгуен Тхе Ву (категория 50-55 кг).

Куанг Тхи Тху Нгиа также завоевала место в женском финале Пенчак Силат в весовой категории 65-70 кг, обыграв в полуфинале сингапурку Нурул Шухайлу.

В беге на 400 метров среди мужчин Чан Нят Хоанг финишировал вторым с результатом 47:68 секунды. Итак, он будет присутствовать в финале 9 мая во второй половине дня.

Теннисисты Хоанг Нам и Ван Фыонг обыграли дуэт из Индонезии со счетом 2:1 и вышли в финал мужского командного зачета, где они будут играть против тайских игроков.

Между тем, Нгуен Хи Хоанг занял третье место в квалификационном заплыве среди мужчин на 200 м вольным стилем после двух спортсменов из Таиланда и Малайзии. Он будет соревноваться в финальном раунде в ночь на 9 мая. Также в этой дисциплине путевку в финал бронирует еще один вьетнамский пловец Нго Динь Чуан.

ВИА/ИЖВ

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