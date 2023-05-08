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SEA Games 32: Вьетнам завоевал историческую золотую медаль в женском баскетболе
Победа утром 7 мая стала первым золотом для Вьетнама в этом виде спорта за все годы участия в турнире, положив конец длительному доминированию Филиппин и Таиланда.
В прошлом году в том же турнире Вьетнам проиграл Таиланду со счетом 19-21 на своем поле.
Также в этот день Фам Тьен Шан защитил свой титул в мужском дуатлоне на Играх, принеся седьмую золотую медаль для Вьетнама. Шан и Ха Ван Нят были двумя представителями Вьетнама среди 13 участников, которые соревновались на трех этапах - 5 км бегом, 20 км на велосипеде и 2,5 км бегом.
Сокха Майкл Чаумонд из Камбоджи и Седилта Пилон Нубатонис из Индонезии завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.
По состоянию на полдень 7 мая Вьетнам заработал восемь золотых, 14 серебряных и 21 бронзовую медаль.