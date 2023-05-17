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SEA Games 32: Вьетнам возглавил таблицу медалей
Борьба продолжает оставаться «золотой жилой» для вьетнамского спорта и сегодня, когда борцы выиграли еще 4 золотые медали: Нго Ван Лама в категории 92 кг, Нгуен Суан Динь - 65 кг, Нго Тхе Шао - 70 кг)- и Кан Тат Зы - 74 кг.
В новом соревновательном виде спорта брейк-данс (хип-хоп или спортивный танец) проходит вьетнамский финальный матч в контенте B-Girls. Чан Хуинь Ньы победила своего соотечественницу Нгуен Тхи Хонг Чам и выиграла золото.
Фехтование добавило еще одну золотую медаль в мужское командное фехтование благодаря победам фехтовальщиков Као Минь Зует, Фам Куок Тай, Нгуен Ван Хай и Нгуен Минь Куанг.
Сборная Вьетнама по парусному спорту в составе спортсменов Чан Тхань Кыонг, Буй Тхи Йен, Нгуен Тхи Хыонг, Фам Хонг Куан, Зиеп Тхи Хыонг, Хиен Нам, Ма Тхи Фыонг, Фам Лыонг Ту, Нгуен Хонг Тхай, Чыонг Суан Нгуен, Чан Тыонг Кханг, Хо Тхи Не, Та Минь Дак Уинь, Нгуен Ван Вьет, Нгуен Ван Кыонг, Ву Динь Линь, Чай Дай Зыонг, Хоанг Ван Выонг, Нгуен Суан Шанг, Нгуен Минь Хау и Во Хунг Тхай была коронована в содержании 800м 12 Экипажи мужчины и женщины с результатом 7 минут 45 секунд 135.
Сборная Вьетнама по дзюдо также завершила Игры с первым местом благодаря 8 золотым медалям. В последний день Нгуен Тхи Бить Нгок, Ле Хюинь Тыонг Ви, Зыонг Тхань Тхань, Нгуен Хай Ба, Ле Ань Тай, Нгуен Чау Хоанг Лан завоевали золото в мужском и женском командном содержании.
Больше всего эмоций в этот день вызвала тяжелая атлетика, когда Нгуен Куок Тоан побил три рекорда SEA Games в мужской категории 89 кг. После этого успеха Чан Динь Тханг драматически выиграл у тайского соперника Рунгсурия Панья в мужской категории до 89 кг благодаря двум успешным жалобам от тренерского штаба. Он достиг 150 кг в рывке, 209 кг в толчке и 359 кг в общей сумме, что на 1 кг больше, чем у Пани. Таким образом, вьетнамская тяжелая атлетика завершила 32-е Игры Юго-Восточной Азии с 4 золотыми медалями, перевыполнив поставленную задачу.
В кикбоксинге Нгуен Суан Фыонг выиграл Full Contact - мужской контент до 60 кг после победы над лаосским соперником Соуканом Тайпанявонгом со счетом 3: 0 в финале. Золотая медаль Нгуен Хоанга в финале среди мужчин в весовой категории до 67 кг против филиппинца стала 136-ей и последней золотой медальей спортивной делегации Вьетнама в SEA Games 32.
Цель вьетнамской спортивной делегации перед SEA Games 32 — завоевать от 90 до 120 золотых медалей. Но с прошлой ночи Вьетнам превзошел самую высокую цель, завоевав 124 золотые медали. В последний день соревнований вьетнамские спортсмены завоевали еще 12 золотых медалей. Это достижение помогло спортивной делегации Вьетнама завершить 32-е Игры Юго-Восточной Азии со 136 золотыми, 104 серебряными и 114 бронзовыми наградами, возглавив таблицу медалей. Это уже третий раз, когда Вьетнам возглавил таблицу по итогам Игр, но впервые в зарубежных Играх. Вьетнам даже ушел далеко от второй делегации SEA Games 32 Таиланда, у которой 28 золотых медалей.