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SEA Games 32: Вьетнам возглавил медальный зачет 10 мая

10 мая - в пятый день соревнований на проходящих в Камбодже 32-х Играх ЮВА (SEA Games 32) - вьетнамские спортсмены привезли домой еще 11 золотых медалей, тем самым возглавив медальный зачет.
  Пловец Фам Тхань Бао установил новый рекорд Игр ЮВА на дистанции 200 м брассом у мужчин с результатом 2 минуты 11 секунд 45 секунд. Фото: ВИA  
10 мая - в пятый день соревнований на проходящих в Камбодже 32-х Играх ЮВА (SEA Games 32) - вьетнамские спортсмены привезли домой еще 11 золотых медалей, тем самым возглавив медальный зачет.

Они завоевали золотые медали в Пенкат Силате, Кун Кхмере, гольфе, легкой атлетике и плавании.

Последнюю золотую медаль завоевал Фам Тхань Бао на дистанции 200 метров брассом у мужчин. Бао пришел к финишу через 2 минуты 11 секунд и 45 секунд, установив новый рекорд SEA Games.

Примечательно, что семь из 11 золотых медалей были вручены мастерам боевых искусств, в том числе четыре в Пенкат Силате и три в Кун Кхмере.

15-летний Ле Кхань Хынг вошел в историю, завоевав золотую медаль в гольфе, став самым молодым вьетнамским гольфистом, когда-либо выигрывавшим золото на SEA Games.

Вьетнам завоевал 11 золотых медалей 10 мая, в пятый соревновательный день проходящих в Камбодже SEA Games 32, заняв первое место в медальном зачете с 50 золотыми, 50 серебряными и 61 бронзовой медалями.

По состоянию на 21:30 Вьетнам завоевал 50 золотых, 50 серебряных и 61 бронзовую медаль, заняв первое место в медальном зачете.

За ним следуют Камбоджа (47 золотых, 41 серебряный и 51 бронзовый) и Таиланд (47 золотых, 35 серебряных и 53 бронзовых).

SEA Games 32 проходят с 5 по 17 мая в столице Камбоджи Пномпене и четырех других городах - Сиемреап, Преах Сианук, Кампот и Кеп.

ВИА/ИЖВ

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