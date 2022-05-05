SEA Games 31: U23 Вьетнам решил защитить чемпионский титул

Во время тренировки 4 мая главный тренер Пак Хан Со напомнил игрокам сосредоточиться на тренировках, которые имеют решающее значение перед матчами.

Нападающий Тьен Линь, который, как говорят, получил травму и спешит выздороветь, также присоединился к тренировке. Он, полузащитник Нгуен Хоанг Дык и капитан До Хунг Зунг — трое игроков в возрасте. Линь забил 6 голов на SEA Games 30 на Филиппинах, помогая сборной Вьетнама до 23 лет завоевать золотую медаль.

Ранее в тот же день главный тренер объявил список из 20 игроков U23, которые будут защищать титул SEA Games в этом месяце.

Он выбрал 2 вратарей, 7 защитников, 5 полузащитников и 3 нападающих.

Игроки, которых нет в списке, будут отправлены обратно в Ханой и продолжат тренироваться в обычном режиме. Они будут заменой основного состава.

Если в основной команде будет выявлен какой-либо случай заражения COVID-19, в соответствии с регламентом футбольного турнира SEA Games будет вызвано не более 15 запасных.

U23 Вьетнам встретится с индонезийскими футболистами в матче открытия группы А на стадионе Вьетчи на 20.000 мест в провинции Футхо 6 мая.

SEA Games 31 на тему «За укрепление Юго-Восточной Азии» пройдет в столице страны Ханое и 11 соседних провинциях и городах.

Ожидается, что он привлечет около 10.000 участников, включая 40 видов спорта и 526 соревнований. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.