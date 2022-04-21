SEA Games 31: 80 спортсменов примут участие в соревнованиях по теннису

Всего в теннисных соревнованиях 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), которые пройдут в северной провинции Бакнинь с 12 по 22 мая, примут участие 80 спортсменов из разных стран, сообщает оргкомитет.

На турниры зарегистрировался 31 вьетнамский игрок. Среди них Ли Хоанг Нам соревнуется в Таиланде, чтобы укрепить свои навыки, а также создать лучшее умонастроение, чтобы защитить свою золотую медаль в мужском одиночном разряде.

Помимо Нама, вьетнамская команда возлагает надежды на других игроков, таких как Чинь Линь Жанг, Нгуен Ван Фыонг и Чан Тхуй Тхань Чук.

Как и планировалось, в конце апреля команда отправится в Бакнинь, чтобы подготовиться к выступлению на турнире, проводимом раз в два года.

По словам местного организатора в провинции, место проведения — стадион «Ханака» — готов к предстоящим теннисным матчам. Стадион состоит из спортивного зала почти на 2.000 мест с автоматической системой кровли и группы из 6 открытых секторов, каждый из которых вмещает от 200 до 400 мест./.