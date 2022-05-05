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SEA Games 31: 2.000 человек участвует в художественной программе на церемонии открытия

Ханой мобилизовал около 2.000 солдат, артистов, спортсменов и студентов из 14 художественных и спортивных подразделений для участия в специальной художественной программы на церемониях открытия и закрытия SEA Games 31.
  Фото: ВИА  

Специальная художественная программа на открытии SEA Games 31 посвящена типичным культурным элементам Вьетнама, а также других стран Юго-Восточной Азии. Команда режиссеров совместно с Департаментом культуры и спорта Ханоя и Олимпийским комитетом Вьетнама выбирает уникальные образы стран, людей, культуры и искусства для презентации на церемонии открытия. Логотипы и талисманы 40 видов спорта также будут представлены на церемониях.

Также развернута информационно-пропагандистская работа по обслуживанию SEA Games 31, мобилизации населения столицы на продвижение цивилизованного образа жизни и создание имиджа Ханоя как привлекательного, безопасного и дружелюбного города. Другие меры в сферах церемониальных, современных, культурных и художественных мероприятий, логистики, туризма, медицины, информационных технологий, связи, продвижения имиджа страны и столицы Ханоя также подготовлены городом.

Кроме того, город Ханой реализовал планы по обеспечению безопасности, организации движения транспорта во время SEA Games 31, осуществил набор и обучение 3.000 волонтеров для обслуживания мероприятий на объектах соревнований.


ВИА

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