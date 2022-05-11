SEA Games 31: Церемония поднятия флага SEA Games 31

На церемонии присутствовали заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг, заместитель председателя Народного комитета Ханоя Тьы Суан Зунг, руководители компетентных органов и представители спортивных делегаций стран-участниц.

Солдаты роты почетного караула готовятся к церемонии поднятия флага SEA Games 31. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Спортивная делегация Малайзии. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

На церемонии выступает заместитель министра культуры, спорта и туризма Хоанг Дао Кыонг. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Поднялся флаг SEA Games 31 над национальным стадионом Мидинь в Ханое. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

На церемонии поднятия флага SEA Games 31. Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

Вьетнамская спортивная делегация полна решимости добиться высоких результатов на 31-х Играх Юго-Восточной Азии Фото: Кхань Лонг/ИЖВ

На церемонии от имени Оргкомитета SEA Games 31 Хоанг Дао Кыонг направил приветствие руководителям и спортивным делегациям на региональном мероприятии.

Заместитель министра Хоанг Дао Кыонг подчеркнул, что Вьетнам во второй раз удостоен чести быть принимающей SEA Games страной, что одновременно честь и ответственность страны-организатора.

«За последние два года пандемия COVID-19 приостановила большинство спортивных мероприятий в мире и регионе, включая SEA Games 31. Сегодня Оргокомитет SEA Games 31 очень рад приветствовать вас в столице Ханой - самом сердце Вьетнама...Мы полны веры и решимости организовать успешные и безопасные SEA Games 31 для всех участников», - отметил вьетнамский чиновник.

SEA Games 31 проходят в Ханое и 11 провинциях и городах. Организационный комитет Игр тепло приветствует 8.000 официальных лиц, тренеров, судей, международных спортсменов из 11 стран Юго-Восточной Азии и спортивных официальных лиц со всего мира.

По данным Оргкомитета, каждая страна направила по 31 члену для участия в церемонии поднятия флага. Кроме того, Оргкомитет также пригласил представителей посольств других стран на церемонию.