SEA Games 31: Ханой предлагает делегатам бесплатные туристические автобусы

Автобус экскурсии по Ханою (Фото: ВИА)

Экскурсии по Ханою на двухэтажных автобусах предлагаются бесплатно для всех делегатов, включая спортсменов, тренеров и журналистов, на проходящих в течение мая SEA Games 31.

Автобусы, курсирующие с 9:00 до 17:00 каждый день, можно узнать по логотипу Игр и строке «Официальный автобусный тур для SEA Games 31» спереди и по бокам.

Услуга под названием «Тур в городе Ханой» является первой в своем роде в столице. Автобусы перевозят пассажиров по 25 улицам и имеют 15 остановок в ключевых местных туристических местах, таких как Ханойский оперный театр, собор Святого Иосифа, Ханойская Флаговая башня, мавзолей президента Хо Ши Мина, тюрьма Хоало и Вьетнамский женский музей.

Автомобили также оснащены автоматической системой повествования на 10 языках с периодичностью 60 минут.