Стадион Вьетчи. Фото: ВИА

Энергетическая компания Футо (PC Phu Tho) заявила, что инвестировала миллиарды донгов в модернизацию системы электропередачи и подготовила резервные планы для обеспечения электроснабжения футбольных соревнований среди мужчин на предстоящих 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) во Вьетнаме на стадионе Вьетчи.

Как и планировалось, Футхо примет соревнования в группе А с 6 по 21 мая. Если сборная Вьетнама до 23 лет займет 1-е или 2-е место, они сыграют полуфинальный матч на стадионе Виетчи.

По данным PC Phu Tho, помимо более чем 4,6 млрд. донгов (200.278 долл. США), выделенных Северной энергетической корпорацией, компания дополнительно потратила на работы почти 4 млрд. донгов.

К настоящему времени фирма завершила некоторые работы по обслуживанию соревнований, включая обновление линий электропередачи для трансформаторной подстанции мощностью 1.000 кВА в спортзале Футхо, модернизацию 21 станции и ввод в эксплуатацию 9 других, чтобы избежать перегрузок.

В то же время было установлено 5 электрогенераторов общей мощностью 1.850 кВА, обслуживающих систему освещения стадиона, а также тренировочных залов футбольных команд.

Директор PC Phu Tho Нгуен Куанг Винь сказал, что компания также проверила энергосистемы в отелях, принимающих игроков и членов оргкомитета, и подготовила резервные планы.

С наступлением лета спрос на электроэнергию во Вьетчи, Футхо, значительно увеличился. В первом квартале этого года коммерческое производство электроэнергии в Футхо выросло на 15% в годовом исчислении.

Винь посоветовал местным жителям экономно расходовать электроэнергию, особенно в дни проведения футбольных матчей, таким образом предотвращая возможные инциденты и способствуя успеху игр.



