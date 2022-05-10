SEA Games 31: Фотовыставка освещает стремление Вьетнама к победе

На выставке. (Фото: ВИА)

В Ханое 9 мая в рамках мероприятий, посвященных предстоящим 31-м Играм Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) открылась в Национальном конференц-центре фотовыставка «Khat vong chien thang» («Стремление к победе»).

Мероприятие, совместно организованное подкомитетом по информации и коммуникациям SEA Games 31 и Вьетнамским информационным агентством (ВИА), включает 500 фотографий, выбранных из тысяч фотографий, заархивированных в ВИА, на которых запечатлены выдающиеся вьетнамские спортсмены в девяти региональных мероприятиях, начиная с SEA Games 22 в 2003 году до SEA Games 30 в 2019 году.

На фотографиях отчетливо видны мужество, уверенность и решимость спортсменов, которые максимальными усилиями старались добиться выдающихся результатов, способствуя улучшению позиций вьетнамского спорта на региональной и международной аренах.

Самая последняя серия кадров, посвященная SEA Games 30, проводившаяся на Филиппинах в 2019 году, где Вьетнам превзошел ожидания, заняв второе место в общем зачете с 98 золотыми, 85 серебряными и 105 бронзовыми медалями, сразу после Филиппин. На мероприятии Вьетнам впервые выиграл золото в мужском футболе.

Фотографии призваны представить Вьетнам – страну, которая постоянно развивается с желанием покорить новые вершины в спорте.

SEA Games 31 на тему «За укрепление Юго-Восточной Азии» пройдет в Ханое и 11 близлежащих городах и провинциях с 12 по 23 мая.

Ожидается, что SEA Games 31, включающая 40 видов спорта, привлечет около 10.000 участников. Первоначально мероприятие было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.

Вьетнам отправил на Игры 965 спортсменов, в том числе 534 мужчины и 431 женщину, которые будут соревноваться во всех 40 видах спорта, стремясь завоевать 140 золотых, 77 серебряных и 71 бронзовую медаль и занять первое место.