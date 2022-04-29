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SEA Games 31: фейерверк запланирован на церемонию открытия

Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам одобрил организацию фейерверка на церемонии открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) на Национальном стадионе Мидинь в Ханое 12 мая.
  Фото для иллюстрации. (ВИА)  

Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам одобрил организацию фейерверка на церемонии открытия 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) на Национальном стадионе Мидинь в Ханое 12 мая.

Экспозиция не должна длиться более 15 минут, говорится в документе 2704/VPCP-KGVX от 28 апреля 2022 года вице-премьер-министра.

Он поручил Народному комитету Ханоя руководить организацией фейерверка и координировать этот процесс с Министерством культуры, спорта и туризма и соответствующими агентствами.


ВИА

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