SEA Games 31 успешно завершилась

Hа церемонии закрытия SEA Games 31 23 мая. Фото: ВИА

31-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) завершились церемонией, пронизанной культурной самобытностью Вьетнама, вечером 23 мая в закрытом спортивном зале Ханоя.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, заместитель премьер-министра Камбоджи и председатель Организационного комитета 32-х Игр Юго-Восточной Азии Самдеч Пичи Сена Теа Бан, министры, послы и руководители миссий.

Специальные выступления на церемонии закрытия должны были произвести незабываемое впечатление на друзей со всего мира и продемонстрировать Вьетнам как страну, глубоко пропитанную своей традиционной самобытностью и интенсивно интегрирующуюся в мир.

На церемонии закрытия флаг принимающей стороны был передан представителям Камбоджи. После этого артисты из Камбоджи устроили представление «Приветствие и благословение Камбоджи», чтобы представить свою страну, народ и культуру.

SEA Games 31, включающая 40 видов спорта, прошла в Ханое и 11 близлежащих населенных пунктах.

Вьетнам занял 1-е место в медальном зачете с 205 золотыми, 125 серебряными и 116 бронзовыми медалями. Таиланд (92 золота, 103 серебра, 136 бронзы) занимает 2-е место, а Индонезия (69 золота, 91 серебро, 81 бронза) — 3-е.

За ними следуют Филиппины, Сингапур, Малайзия, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Бруней и Восточный Тимор соответственно.