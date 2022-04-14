SEA Games 31 помогает восстановлять туризм в Ханое

Туристы посещают императорскую цитадель Тханглонг. Фото: Министерства культуры, спорта и туризма

Город также готовит множество уникальных туристических мероприятий и продуктов для продвижения своего туристического сектора, а также своего имиджа дружелюбной и привлекательной столицы.

Муниципальный департамент туризма построил и выбрал несколько маршрутов, пересекающих известные туристические объекты и открывающих для себя уникальную гастрономию столицы, чтобы представить их делегатам, спортсменам и международным журналистам, сказала его директор Данг Хыонг Жанг.

По ее словам, эти туры будут корректироваться в соответствии с потребностями посетителей и будут сосредоточены на культурном туризме, ремесленных деревнях, экотуризме, туристических объектах и курортах в пригородах Ханоя.

По этому случаю в городе также пройдет ряд привлекательных мероприятий, таких как Ханойский фестиваль туризма (13–15 мая), Ханойский фестиваль кухни, туризма и ремесел (18–22 мая)…

Муниципальный департамент туризма подготовил восемь видеороликов о культуре, гастрономии, ремесленных деревнях и т. д. для трансляции в спортивных общежитиях и местах проведения соревнований SEA Games 31.

Кроме того, городские власти устроят банкет в честь тренеров и спортсменов, участвующих в SEA Games 31, чтобы представить им гастрономию столицы.