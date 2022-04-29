SEA Games 31: подготовка идет по графику

Во второй половине дня 28 апреля в Ханое состоялась конференция Оргкомитета 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), на которой был рассмотрен ход подготовки к Играм. Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг оценил, вся подготовка к SEA Games 31 в основном идет по графику.

Г-н Тьы Суан Зунг, заместитель председателя Народного комитета Ханоя, заместитель главы Организационного комитета, глава подкомитета по церемонии открытия и закрытия SEA Games 31, сообщил: Ханой, являющийся принимающим городом с 18 видами спорта и церемониями открытия и закрытия SEA Games 31, потратил более 600 миллиардов донгов на модернизацию, ремонт и украшение объектов по всей столице.

Более 3.000 сотрудников и волонтеров были мобилизованы для обслуживания SEA Games 31. К настоящему времени все меры безопасности, здравоохранения, меры в сфере окружающей среды, проживания, были строго проверены, все готово к SEA Games 31.

На конференции генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг, член Оргкомитета, сообщила, что ВИА взяло на себя роль принимающего информационного агентства по освещению и фотосъемке о мероприятии, ведет официальный сайт SEA Games 31 на английском языке (seagames2021.com), ежедневный информационный бюллетень SEA Games 31 на английском языке, совместно с подкомитетом по информации и коммуникациям SEA Games 31 для организации фотоконкурса для прессы и фотовыставки SEA Games...

ВИА создало веб-сайт для SEA Games 31 (seagames.vnanet.vn) на двух языках: вьетнамском и английском, в котором стоит отметить раздел «Новости для прессы”, где предоставляются актуальные новости и кадры о SEA Games 31 для местных и зарубежных информационных агентств.