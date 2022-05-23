SEA Games 31, мужской футбол: Вьетнам второй раз подряд стал чемпионом

Ням Мань Зунг (17 номер) забил единственный гол финального матча. Фото: Хай Ан/Vietnam+

Вьетнам стал чемпионом 31-ых Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) в мужском футболе, победив Тайланд в захватывающем финальном матче с минимальным счетом 1:0. Забил единственный гол в финале нападающий Ням Мань Зунг.

U23 Вьетнам и U23 Таиланд начали матч очень осторожно, явно не хотели пропустить ошибку. В первые 70 минут игры не было создано много опасных моментов с обеих сторон.

Можно сказать, что Тайланд упустил единственный опасный момент, когда Ворахит пробил точно, но мяч полетел над перекладиной. Это был редкий случай, когда защита Вьетнама допустила ошибку в оценке точки падения мяча.

Тренер Пак Ханг Сео сменял много мест в составе. «Герой» Ням Мань Зунг вышел только во втором тайме, заменив Ван Тунга, и с этого момента сборная Вьетнама заметно прибавилась в атаке, тем самым 15 последних минут матча стали самыми оживленными матча.

И именно Ням Мань Зунг на 82-й минуте после идеального навеса с левого фланга Туан Тая (12 номер) отлично «покачал» головой и отправил мяч в самую девятку ворот, не оставив ни одного шанса тайскому вратарю Кавину.

Весь стадион, на нем зрители видят много высоких государственных руководителей Вьетнама, взорвался овациями.

Эта победа помогла подопечным тренера Пак Ханг Со второй раз подряд подняться на самый высокий подиум в мужском футболе SEA Games.

Это вполне заслуженный результат, когда сборная Вьетнама U23 прошла впечатляющий путь, став единственной командой, не проигравшей ни в одному матче в SEA Games 31 – Вьетнам выиграл 5 и сыграл вничью 1 матч, забил 11 голов и не пропустил ни одного мяча.