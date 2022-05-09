SEA Games 31: Мужская сборная Вьетнама по пляжному гандболу одержала победу над Филиппинами со счетом 2:0

Во время матча между Вьетнамом и Филиппинами. Фото: ВИА

Во второй половине дня 7 мая на международном пляже Туанчау города Халонг провинции Куангнинь продолжились матчи первого раунда на 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) по мужскому пляжному гандболу сборной Вьетнама против Филиппин и Сингапура против Таиланда.

Начав матч в белой форме и с уверенным настроем, в матче мужская сборная Вьетнама по пляжному гандболу провела множество последовательных атак на первых минутах игры против сборной Филиппин.

В двух таймах с жесткой конкуренцией и подачей мужская сборная Вьетнама по пляжному гандболу победила команду Филиппин с довольно большим разрывом со счетом 24-14 и 23-12.

После матча игрок под номером 10 Ла Ван Лон, забивший много голов в двух матчах SEA Games 31 среди мужчин по пляжному гандболу, выразил радость и гордость, поскольку он и его товарищи по команде одержали абсолютную победу в двух матчах.

Эта победа является движущей силой для команды уверенно играть и в следующих матчах. Спортсмен Ла Ван Лон подтвердил, что для того, чтобы одержать победу над Филиппинами, игроки мужской сборной Вьетнама по пляжному гандболу готовились очень тщательно, и поэтому, несмотря на то что они выиграли 2 матча, команде не стоит расслабляться, а нужно тренироваться, чтобы играть лучше.

Прохладная погода в городе Халонг во второй половине дня 7 мая создала условия для того, чтобы ученики тренера Чинт Хи Кыонга хорошо выступили.

Г-н Кыонг поделился, что вся команда старалась играть решительно и сплоченно. Он сказал, что Филиппины - сильная молодая команда с большим прогрессом. У сборной Вьетнама в этом матче хоть и была победа, но в защите все же были некоторые проблемы, которые нужно корректировать и решать в других матчах.

Ранее, в 16:00 7 мая, сборная Таиланда блестяще обыграла команду Сингапура со счетом 2:0.

8 мая в первом раунде сборная Вьетнама встретится со сборной командой Таиланда; а Сингапур сыграет против Филиппин.